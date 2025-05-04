А было ли задержание? Полиция не подтвердила слухи об аресте тиктокера Эдгара Айварса

Как информировала агентство LETA Госполиция, начата проверка в связи с распространением в соцсетях ролика, в котором якобы сотрудники полиции задерживают Айварса. "Символика Госполиции - один из знаков различия данного учреждения, предусмотрена ответственность за ее необоснованное использование", - прокомментировали в Госполиции ситуацию с материалами, циркулирующими в соцсетях.

Всех лиц, участвовавших в съемке этого ролика, просят обратиться в Госполицию добровольно - это может существенно повлиять на назначение наказания.

Агентству LETA не удалось связаться с Айварсом, так как у него телефон отключен. Партнер предприятия Айварса SIA Edart Артур Лапинскис не смог подтвердить факт задержания, так как он, по его же словам, не обладает такой информацией. С Айварсом он общался по телефону несколько дней назад - по рабочим вопросам.

После того, как суд 30 апреля отправил под арест предпринимателя, бывшего руководителя по развитию предприятия по оптовой торговле топливом Straujupīte Оскара Зейзу, Айварс заявил, что прекращает сотрудничество с этим предприятием в области рекламы "по этическим соображениям".

Вскоре в соцсетях появились созданные неизвестными лицами видеоматериалы и комментарии к ним, наводящие на мысль, что Айварс мог быть задержан в связи с делом Зейзы. Это впечатление тем более усиливается из-за поста Айварса в соцсетях, где он заявляет, что "срочно ищет адвоката".

Как уже сообщалось, Госполиция задержала предпринимателя Оскара Зейзу по подозрению в совершении полового преступления, а суд применил к нему в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Представители Straujupīte агентству LETA комментариев не дали.