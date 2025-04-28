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Опрос Press.lv: «Стабильности» идет вперед, часть партий — ниже 5-процентного барьера

Редакция PRESS 28 апреля, 2025 15:11

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До выборов в самоуправления осталось 40 дней. Исследовательские агентства регулярно публикуют рейтинги, оценивая популярность политических сил. Редакция Press.lv также провела опрос, чтобы узнать у наших читателей: за кого бы они проголосовали на этих выборах в Рижскую думу?

Согласно опросу, размещенному на портале Press.lv, на большинство в Рижской думе уверенно претендует партия "Стабильности". Политическую силу, как наиболее предпочтительную во власти в столичном самоуправлении, отметил практически каждый третий респондент: партия набрала 31,2% или 1813 голосов читателей.

Второе и третье место между собой поделили партии "Суверенная власть" и "Латвия на первом месте", набравшие около 25% и 22%, соответственно. Завершает плеяду лидеров партия "Согласие", набравшая более 9% голосов наших читателей - более 500 человек готовы поддержать эту политическую силу.

Остальные партии и политические объединения, такие как "Честь служить Риге/Союз зелёных крестьян" (1,94%), "Прогрессивные" (3,37%), "Национальное объединение" (3,39%) и "Новое единство" (2,62%), по версии читателей портала Press.lv, не проходят пятипроцентный барьер и могут остаться за бортом политической жизни в столице.

В опросе на портале Press.lv приняло участие 5810 уникальных пользователей сети. В опрос были включены партии, которые, согласно данным опроса SKDS в марте/апреле 2025 года, преодолевают 5-процентный барьер на выборах.

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