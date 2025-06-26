30 тракторов у Сейма: литовские фермеры добились снижения подоходного налога

ВИЛЬНЮС, 26 июня, BNS - Поскольку литовские фермеры выразили свое недовольство налоговыми изменениями, рассматриваемыми в Сейме, парламент в четверг принял решение, что к ним будут применяться более низкие ставки подоходного налогом с населения.

Во время рассмотрения Сеймом последних поправок к Закону о подоходном налоге с населения парламентарии одобрили поправки, инициированные членами Комитета по делам села: 60 ​​членов Сейма проголосовали за, 16 были против и 35 воздержались. Окончательное голосование по закону состоится позже.

К фермерам будут применяться два тарифа подоходного налога с населения — 15% и 20%, как они того и требуют. Доход в размере до 60 средних заработных плат (около 140 тыс. евро) будет облагаться налогом по ставке 15%, а доход свыше этого — по ставке 20%.

За этим голосованием в Сейме наблюдала часть из примерно 100 фермеров, протестовавших у здания парламента против налоговой реформы, рассмотрение которой в парламенте подходит к концу. Когда спикер Сейма Саулюс Сквернялис объявил результаты голосования, они зааплодировали.

Социал-демократы слабее других парламентариев поддержали ставки подоходного налога для фермеров: четыре парламентских социал-демократа проголосовали за них, 15 были против и 30 воздержались. 11 консерваторов выступили "за", 17 воздержались. Представители других правящих и оппозиционных фракций проголосовали за более низкие ставки для фермеров.

В четверг около 100 фермеров собрались возле Сейма, чтобы выразить протест против налоговой реформы.

Около 30 старых тракторов выстроились возле здания Сейма, некоторые из них украшены плакатами, такими как «Назад в светлое завтра» и «Пятилетний план А. Сисаса для сельского хозяйства — возвращение в прошлое», здесь собрались и фермеры в желтых жилетах.