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Венгрия опять заблокировала совместное заявление в поддержку вступления Украины в ЕС

© Meduza.io 27 июня, 2025 10:29

Мир 0 комментариев

Саммит Европейского союза не смог принять итоговое заявление по Украине, в одном из пунктов которого говорилось о поддержке начала переговоров о приеме страны в ЕС. Венгрия выступила против этого заявления.

В сообщении Европейского совета говорится, что текст коммюнике «решительно» поддержали 26 стран ЕС из 27. «Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече [в октябре]», — отмечается в пресс-релизе.

В проекте итогового заявления говорится, что Европейский совет осуждает российские обстрелы территорий Украины, продолжит всесторонне поддерживать Киев, а также «поддерживает путь Украины к членству в ЕС».

В проекте же заявления говорилось: «Европейский совет приглашает Совет ЕС [на уровне министров] предпринять следующие действия в процессе вступления Украины [в ЕС] на основании подхода с учетом заслуг, в рамках которого переговорные разделы должны быть открыты, как только будут выполнены все условия». Эта фраза являлось прямым указанием Совету Евросоюза о запуске переговоров о приеме Киева в ЕС.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля 2022 года — через несколько дней после начала полномасштабного вторжения войск РФ. В июне 2022 года она получила статус страны-кандидата. Вступление страны-кандидата в Евросоюз должны поддержать все государства — члены ЕС.

Венгрия блокирует переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. В мае по инициативе Будапешта были отменены двусторонние переговоры по национальным меньшинствам.

Перед саммитом ЕС венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил, что большинство участников консультативного референдума, который провели среди жителей Венгрии, высказались против поддержки вступления Украины в ЕС.

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Комментарии (0) 107 реакций
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