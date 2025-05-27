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Еврокомиссия усомнилась в верховенстве закона в Венгрии

Редакция PRESS 27 мая, 2025 15:54

Мир 0 комментариев

Еврокомиссия считает принятый парламентом Венгрии законопроект, который запрещает проведение ЛГБТ-прайдов, нарушением законодательства ЕС. Брюссель пригрозил использовать против Венгрии "имеющиеся инструменты", сообщает Deutsche Welle.

Европейская комиссия выражает серьезные сомнения в соблюдении властями Венгрии принципа верховенства закона. Во вторник, 27 мая, комиссар ЕС по вопросам правосудия и демократии Майкл Макграт раскритиковал венгерский законопроект, запрещающий шествия представителей ЛГБТК+.

"Мы считаем его нарушением законодательства ЕС. Мы призвали венгерское правительство отозвать этот законопроект", - указал Макграт. Если закон о запрете прайдов будет окончательно принят, Брюссель использует "имеющиеся в его распоряжении инструменты", предупредил политик перед встречей министров иностранных дел государств Евросоюза.

17 стран ЕС призвали принять срочные меры против Будапешта

Тем временем Германия, Франция и 15 других стран ЕС призвали Еврокомиссию принять незамедлительные меры против венгерского правительства из-за нарушений прав сексуальных меньшинств. Новый законопроект "нарушает основные права представителей ЛГБТК" и основополагающие ценности Европейского Союза, указывается в письме, опубликованном представительством Нидерландов в ЕС.

Парламент Венгрии одобрил законопроект в марте

В марте парламент Венгрии одобрил законопроект, который запрещает проводить в Будапеште ежегодный ЛГБТ-прайд Budapest Pride. Оппозиция пыталась сорвать голосование, прошедшее в ускоренном порядке. Законопроект вносит поправки в венгерский закон о собраниях и запрещает проводить или посещать мероприятия, нарушающие спорное венгерское законодательство о "защите детей". Посещение такого мероприятия должно повлечь за собой штраф в размере до 200 тысяч форинтов (в пересчете - около 550 долларов США).

Эта инициатива является новой мерой правительства Виктора Орбана, направленной против представителей ЛГБТК+. Власти Венгрии в 2021 году приняли акт о "защите детей", обязывающий на государственном уровне отстаивать традиционные семейные ценности и не допускать распространения информации о нетрадиционной сексуальной ориентации. Правозащитники считают венгерское законодательство о "защите детей" дискриминационным.

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