Вопрос заторов на улицах столицы обсуждается уже многие годы, однако эффективного решения, способного исправить ситуацию, так и не было найдено. Отвечая на вопрос, как Рига может развиваться в условиях значительных пробок, Айнар Шлесерс заявил:

"Я хочу внедрить бесплатный общественный транспорт для всех - рижан, всех остальных жителей Латвии и гостей. Но для того, чтобы профинансировать эту программу, мы будем собирать по 2-3 евро, со всех тех, кто живет в других самоуправлениях и хочет приехать сюда за рулем. Приехал на автомашине в Ригу, создал пробку - плати, пожалуйста. Рижанам платить не нужно, а тем, кто живет в других самоуправлениях, надо будет заплатить 2-3 евро за въезд в Ригу. Такая система работает и в других странах", - уверяет Шлесерс.

Комментируя возможность внедрения такой системы, Шлесерс добавил следующее:

"Сегодня эта система очень простая - не нужны никакие шлагбаумы, мы просто ставим камеры: едет машина, камерой фиксируется, что она не задекларирована в Риге - в конце месяца люди получат счет за то, что они въехали в Ригу. Сейчас такая система возможна и эффективна".