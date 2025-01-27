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2-3 евро за въезд в Ригу: цена бесплатного общественного транспорта от Айнара Шлесерса (1)

Редакция PRESS 27 января, 2025 14:41

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В преддверии предстоящих муниципальных выборов депутат и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс выступил с амбициозными обещаниями — сделать общественный транспорт Риги бесплатным. Вот только откуда взять деньги на эти цели? Политик предлагает собирать с жителей других самоуправлений, приехавших в столицу на личном транспорте.

Вопрос заторов на улицах столицы обсуждается уже многие годы, однако эффективного решения, способного исправить ситуацию, так и не было найдено. Отвечая на вопрос, как Рига может развиваться в условиях значительных пробок, Айнар Шлесерс заявил:

"Я хочу внедрить бесплатный общественный транспорт для всех - рижан, всех остальных жителей Латвии и гостей. Но для того, чтобы профинансировать эту программу, мы будем собирать по 2-3 евро, со всех тех, кто живет в других самоуправлениях и хочет приехать сюда за рулем. Приехал на автомашине в Ригу, создал пробку - плати, пожалуйста. Рижанам платить не нужно, а тем, кто живет в других самоуправлениях, надо будет заплатить 2-3 евро за въезд в Ригу. Такая система работает и в других странах", - уверяет Шлесерс.

Комментируя возможность внедрения такой системы, Шлесерс добавил следующее:

"Сегодня эта система очень простая - не нужны никакие шлагбаумы, мы просто ставим камеры: едет машина, камерой фиксируется, что она не задекларирована в Риге - в конце месяца люди получат счет за то, что они въехали в Ригу. Сейчас такая система возможна и эффективна".

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