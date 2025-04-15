Суд первой инстанции также частично удовлетворил иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 97 500 евро. Суд также постановил возместить материальный ущерб в размере 1 069 евро.

Ответчика обязали выплатить компенсацию за нематериальный ущерб в размере 20 000 евро в пользу второй жертвы и 10 000 евро в пользу третьей жертвы.

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Рижском региональном суде.

Уже сообщалось, что вечером 12 апреля 2022 года полиция получила вызов в лесной массив Бикерниеки, где между несколькими неизвестными лицами произошел конфликт, в результате которого было применено огнестрельное оружие, один человек был убит, а другой ранен.

Сотрудники правоохранительных органов и медики поспешили на место происшествия, где один молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, а другой скончался от полученных травм на месте. Полиция установила личность предполагаемого преступника и арестовала его на следующий день. После совершения преступления он покинул место происшествия и скрывался.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что конфликт разгорелся после того, как отдыхавшие в лесу подростки услышали выстрелы, подошли к предполагаемому стрелку и резко отчитали его. Мужчина стрелял в лесу для развлечения.

Когда конфликт утих, участники ушли, но Крылов, разозлившись на молодых людей, достал из кармана куртки незарегистрированное огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в их сторону с близкого расстояния. Согласно обвинительному заключению, всего было произведено около десяти выстрелов.

Обвиняемый родился в 1967 году и ранее не был судим.

В то время в интернете появился видеофрагмент, который, скорее всего, был снят одним из участников инцидента. Изображение нападавшего, запечатленное на видео, было использовано полицией, чтобы попросить общественность помочь в поимке стрелка.

На кадрах видно, как между нападавшим и четырьмя мужчинами происходит жаркий обмен нецензурными словами. Предполагается, что мужчины знали, что у нападавшего есть оружие, и активно подталкивали его к тому, чтобы избавиться от него.

Из снятого разговора следует, что мужчины слышали, как нападавший стреляет в лесу, и поэтому обратили на него внимание, в то время как нападавший отрицал, что что-либо произошло.

Подсудимый заявил в суде, что использовал оружие для самозащиты, поскольку молодые люди были очень пьяны и агрессивны.