Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums galvenokārt būs neliels, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns vējš. Naktī dažviet veidosies migla.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +12..+17 grādiem, vietām Vidzemē — līdz +9 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +22..+24 grādiem dažviet piekrastē līdz +30 grādiem Latvijas dienvidos.
Rīgā trešdien brīžiem pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs viegls austrumu vējš, kas pāries dienvidu vējā. Gaiss naktī atdzisīs līdz +16 grādiem, piepilsētā — līdz +13..+15 grādiem. Pēcpusdienā temperatūra pakāpsies līdz +28 grādiem.
Nedēļas vidū, laikam kļūstot karstākam, mazliet pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte. No plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
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