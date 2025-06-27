«Живой, не живой?» Пьяный водитель пытался скрыться от полиции под Улброкой и попал в аварию

Инцидент произошёл на мосту: Volkswagen Passat резко выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в микроавтобус. По словам очевидцев, водитель, вероятно, пытался объехать пробку — или же просто действовал под влиянием тумана в голове.

«Просто выехал навстречу. И всё. Я подошёл к нему, спросил — живой, не живой?..» — рассказал водитель пострадавшего микроавтобуса по имени Виталий.

Проверка показала — в организме нарушителя было 2,16 промилле алкоголя. В отношении него начато уголовное производство.

Содержимое автомобиля также вызвало интерес: внутри валялись бейсбольная бита, боксёрские перчатки и бутылки с алкоголем. В багажнике – россыпь монет в иностранной валюте.

Повреждённый Volkswagen не подлежит ремонту — восстановление слишком дорогое. Машину отправят на металлолом.

Покинуть место аварии водителю не удалось: его попытку заметил очевидец, который сразу же сообщил об этом в муниципальную полицию.