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Женское тело. Осенняя трансформация

Редакция PRESS 24 октября, 2024 14:02

Осень - время красоты 0 комментариев

Священные знания говорят, что наше тело - это прежде всего результат многих причин, их следствий, тело формируется как результат генетики, кармы, прошлых и будущих опытов, матрицы, негативных и позитивных энерго и информационных полей, звёздного влияния, среды взрастания человека и пр. Пока мы голограммно
путешествуем из тела в тело, осознанно реинкарнируясь (большинство, конечно, это делает неосознанно, а как пойдёт, как Бог даст), наш ум (сознание, разум, память клетки...) переходит из тела в тело. Именно ум материализует нас из образа в тело, часто сохраняя наши прошлые привычки и информацию, как плохие (причиной которых являются искажения, искривления, нарушения божественных законов) так и хорошие (все благородные начала в человеке).

Например, мясоеды и в этой жизни будут есть мясо, а имеющие опыты проживания в чистых, духовных местах, где поедание мяса вынесено за рамки места (Вриндаван, Харидвар) никогда не заставишь съесть мясо, даже в раннем детстве, примеров тому много.

Новое тело воспринимается умом как поле действия, реализации, поле сражения между материальным миром и божественным миром образа и подобия, где ум хочет быть в теле вечно молодым и пьяным, а душа хочет выстроить индивидуальную, личную связь с Творцом.

Для души тело - сон, она привыкла переходить из тела в тело, она жаждет Духа Святого. Особенно Тело Женщины. Душе не нужна пластика, филеры и оземпики, душа просит музыки в теле. И оно действительно звучит. У кого низкой частотой (что совсем неплохо для человека Земли, особенно для Женщины), у кого звуками арфы и флейты.

И также наше тело светится, про такого человека мы говорим "Ваша Светлость".
Как объединить желания ума и мудрость души?
Как научиться разделять себя с телом?
Как менять тело, используя цепкие и мощные силы ума?
Как настроить арфовые струны своего тела на гармоничную, привлекательную музыку?
Как сделать тело, особенно женское, энергетическим накопителем...
Все в программе Новое Тело с 4 ноября.

Что только женщины ни делают, для того, чтобы сохранить привлекательность, молодость, подтянутый живот и радость жизни вместе с этим. Женщины втирают, мажут, режут, качаются, бегают, желая выразить себя в красоте и силе физического тела.

То, как и с помощью каких посланий тела женщина хочет выразить себя в материальном мире, связано с ее Предназначением. Священные знания говорят нам, что Женщина олицетворяет собой материальную природу, из которой появляются пять первоэлементов - основа нашего мира.

Сейчас, в новом мире информации и открытых древних знаний, доступных мыслящему человеку, становится понятно, почему Мать природа, Женщина Мать, Праматерь мира - основная, жизне-дающая сила. Об этом говорят все древние цивилизации, превознося Женщину как Богиню, Женщину-космическую силу, Женщину- божественное начало.

При этом мужчина всегда хочет захватить, властвовать, желать подавить (в некоторых религиях, местах Земли, традициях, где Женщина унижена). Женское Тело часто вызывает у мужчины чувство господства, особенно, если отношения в паре не от сердца, любви, но от различных кармических причин, одиночества, убожества, слабости, страха, привычки, сломанной психики. Мужчина никогда не проявит весь свой мужской потенциал, если Женщина ему не покорится, часто думает альфа самец. При этом Женщина, так было с изначальных времен, энергетически могущественнее мужчины. Когда мужчина любит свою Женщину, балует, носит ее на руках, приносит утром в постель теплую французскую булочку с молочком, Женщина становится энергетическим накопителем, отдавая своему любимому энергию в несколько раз больше. Это источник силы Мужчины. Он становится  могущественным, сильным, реальным мужчиной, готовым к свершениям.

Женщина всегда начинает изменения с тела и этот процесс может быть бесконечным, разнообразным, цикличным или хаотичным – тут все зависит от самой Женщины (по секрету скажу, что она покупает новое изящное шелковое белье для себя). Важно понимание цели и удовольствие от процесса. И тогда, в
результате этих изменений, ОНА становится энергетическим накопителем, отдавая своему любимому энергию в несколько раз больше и совсем иного качества. Это и есть источник силы Мужчины. Он становится могущественным, сильным, реальным мужчиной, готовым к свершениям.

Все о Женщине, красоте ее тела, гормональной силе, молодости, радости жизни и прекрасном партнерства вы можете узнать в Школе Образа Илоны Алексеевой

 

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