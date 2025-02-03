Жена уехала работать за границу, как с ней развестись?

Согласно положениям Гражданского закона, брак может быть расторгнут, если он распался. Считается, что брак распался, если совместное проживание супругов не осуществляется и не предполагается, что они его возобновят. Брак считается распавшимся, если супруги проживают раздельно не менее года.

Соответственно, супруги считаются живущими раздельно, если они не ведут совместное хозяйство и хотя бы один из них не желает возобновлять супружескую жизнь.

Расторжение брака

Брак может быть расторгнуть либо в судебном, либо в нотариальном порядке. Нотариус может расторгнуть брак только в том случае, если оба супруга согласны на процедуру развода и подали нотариусу совместное заявление в порядке, установленном законом «О нотариате». Брак считается расторгнутым со дня выдачи нотариусом свидетельства о разводе.

Суд может расторгнуть брак на основании заявления (иска) одного из супругов. Брак расторгается, когда решение суда о разводе вступает в законную силу.

Следовательно, вы можете расторгнуть брак только в судебном порядке.

Юрисдикция при подаче иска

Согласно положениям Гражданско-процессуального закона, иск к физическому лицу предъявляется в суд по адресу декларации его места жительства. Иск к ответчику, не имеющему задекларированного места жительства, предъявляется по месту его жительства.

Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет постоянного места жительства в Латвии, предъявляется по месту нахождения его недвижимого имущества или по его последнему известному месту жительства.

Иск о расторжении брака или признании брака недействительным может быть подан в суд по декларированному адресу истца (или по адресу его проживания), если брак расторгается с лицом, у которого нет декларированного места жительства и адрес проживания которого неизвестен или который проживает за границей.