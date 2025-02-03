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Жена уехала работать за границу, как с ней развестись?

«Семь секретов» 3 февраля, 2025 12:13

Юридическая консультация 0 комментариев

"Если мы с женой не живем вместе уже более 15 лет, то можно ли развестись через нотариуса, если я не знаю, где она теперь живет? Она уехала на заработки в Германию, да так там и осталась. Номер телефона она сменила. У меня есть только адрес ее электронной почты, по которому мы переписывались поначалу. Но она уже давно на него не отвечает. Общего имущества и детей у нас нет. Я живу с другой женщиной уже лет пять и хочу оформить с ней официальный брак".

Согласно положениям Гражданского закона, брак может быть расторгнут, если он распался. Считается, что брак распался, если совместное проживание супругов не осуществляется и не предполагается, что они его возобновят. Брак считается распавшимся, если супруги проживают раздельно не менее года.

Соответственно, супруги считаются живущими раздельно, если они не ведут совместное хозяйство и хотя бы один из них не желает возобновлять супружескую жизнь.

Расторжение брака

Брак может быть расторгнуть либо в судебном, либо в нотариальном порядке. Нотариус может расторгнуть брак только в том случае, если оба супруга согласны на процедуру развода и подали нотариусу совместное заявление в порядке, установленном законом «О нотариате». Брак считается расторгнутым со дня выдачи нотариусом свидетельства о разводе.

Суд может расторгнуть брак на основании заявления (иска) одного из супругов. Брак расторгается, когда решение суда о разводе вступает в законную силу. 

Следовательно, вы можете расторгнуть брак только в судебном порядке.

Юрисдикция при подаче иска

Согласно положениям Гражданско-процессуального закона, иск к физическому лицу предъявляется в суд по адресу декларации его места жительства. Иск к ответчику, не имеющему задекларированного места жительства, предъявляется по месту его жительства. 

Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет постоянного места жительства в Латвии, предъявляется по месту нахождения его недвижимого имущества или по его последнему известному месту жительства.

Иск о расторжении брака или признании брака недействительным может быть подан в суд по декларированному адресу истца (или по адресу его проживания), если брак расторгается с лицом, у которого нет декларированного места жительства и адрес проживания которого неизвестен или который проживает за границей.

 

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