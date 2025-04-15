ZEW: Удар по экономике Германии от пошлин США сравним с войной

Введенные американским президентом Дональдом Трампом тарифы на импорт в США вызвали крупнейший с марта 2022 года обвал индекса Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме, который называют барометром ожиданий экономики Германии. Об этом сообщается на сайте ZEW во вторник, 15 апреля.

Крупнейший спад настроений рынка за три года

Исследователи провели опрос с 7 по 14 апреля среди 168 ведущих аналитиков. Их спрашивали об ожиданиях на следующие шесть месяцев. В итоге индекс ZEW, который в марте составлял 51,6 пункта, в апреле рухнул до минус 14 пунктов. Это минимальный показатель с июля 2023 года.

Одномоментное падение индекса на 65,6 пункта - крупнейшее с марта 2022 года, когда он рухнул из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Предыдущий одномоментный обвал индекса произошел в марте 2020 года из-за начала пандемии.

"Это второе по величине снижение экономических ожиданий ZEW за всю историю, несмотря на объявление об отсрочке взаимных тарифов в середине периода исследования", - сказал агентству Reuters немецкий экономист Андреас Шойерле (Andreas Scheuerle).2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении подавляющего большинства торговых партнеров США. Импорт из стран Евросоюза будет облагаться пошлиной в 20%. Для ряда стран пошлины достигнут 40% и более.

9 апреля президент США отложил на 90 дней введение пошлин против более 75 стран, повысив при этом пошлины для Китая до 125 процентов.