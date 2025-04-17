Зеленский: более 40% оружия на фронте произведено в Украине

Украина использует в оборонительной войне против России более 40% оружия собственного производства. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 16 апреля. "Наша оборонная промышленность уже производит более тысячи видов вооружений: от артиллерийских снарядов до ракет, дальнобойного оружия и наших дронов", - заявил Зеленский перед представителями оборонной отрасли в Киеве.

Президент Украины отметил, что число совместных проектов с зарубежными партнерами в украинской оборонной промышленности растет. "И тенденция неизменна: Украина будет делать больше и больше, чтобы обеспечить свою безопасность - самостоятельно и вместе с партнерами", - сказал Зеленский.

К достижениям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) относятся быстрая модернизация различных типов ударных дронов и производство артиллерийских установок, отмечает агентство dpa.

В июле прошлого года Зеленский сообщил об успехах в разработке и производстве в стране собственных дальнобойных ракет. "Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это тяжелая задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров", - заявлял украинский лидер.

Киев: Украинский ВПК с начала войны вырос в 35 раз

В феврале текущего года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что за период полномасштабного вторжения РФ возможности украинской оборонной промышленности выросли в 35 раз – с 1 до 35 млрд долларов.