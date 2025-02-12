Зефирные сердца Maigums – сама нежность! Новости партнеров Редакция PRESS 12 февраля, 2025 12:56 Новости партнеров

В преддверии Дня всех влюбленных Laima выпустила новинку — воздушный зефир в шоколаде — в форме сердечка, просто божественного вкуса...

Лакомство Maigums заботливо упаковано в коробку, на которой есть специальное место для письма тому, кому даришь такой особенный презент. Мило, не правда ли?

Специалисты старейшего предприятия Laima занимались разработкой этого замечательного продукта несколько лет. Зефир Maigums буквально создан для того, чтобы вдохновлять и радовать, кружить голову и добавлять счастья. Лакомство сочетает изысканный вкус классического зефира, нежную текстуру и уникальную форму (сердечки небольшие, просто на два «укуса»), что делает этот продукт идеальным подарком для Дня Святого Валентина, любых праздников и повседневных моментов, когда хочется добавить немножко радости.

В разработку и производство новинки компания Orkla Latvija инвестировала более 25 000 евро, обеспечив использование высококачественных ингредиентов и современных технологических решений, которые гарантируют исключительное качество и вкус.

— Бренд Laima всегда был близок сердцам латвийцев, и с этим новым продуктом мы хотим укрепить эту связь еще больше, — говорит руководитель отдела коммуникаций и устойчивого развития Orkla Latvija Лаура Багата. — Наша цель — предлагать сладости, которые не только вкусны, но и приносят людям радость. Не секрет, что сладости — один из самых популярных вариантов подарков. Новый зефир в форме сердца, упакованный в красивые коробки с художественным оформлением талантливой латвийской художницы Кристине Луизе Авотини, является прекрасным примером сочетания традиций с современной инновацией. Этот продукт создан, чтобы стать неотъемлемой частью праздников и моментов, связанных с любовью и заботой…

Обширное исследование* показало, что более половины (62%) опрошенных чаще всего покупают зефир в коробке именно в качестве подарка или угощения при посещении гостей, что подчеркивает важность такого формата для праздников и особых моментов. Еще 43% людей приобретают подобное лакомство для домашнего употребления, что свидетельствует о значительной роли этого продукта в повседневном выборе сладостей.

Форма сердца придает зефиру дополнительное значение — он становится еще более личностным и особенным подарком.

— Мнение латвийцев легло в основу создания нового продукта Maigums: при разработке зефира в форме сердца Laima учитывался потребительский спрос на символичные и праздничные лакомства, — объясняет Лаура Багата. — Дизайн и качество продукта играют решающую роль в выборе современного потребителя, который стремится покупать не только вкусные, но и значимые сладости. Зефир в форме сердца — это не просто лакомство, а маленький, но важный жест, помогающий создавать и делиться моментами счастья. Мы уверены, что эта новинка от Laima станет идеальным способом порадовать любимого человека в День святого Валентина или выразить заботу о друзьях и семье. Мы верим, что этот уникальный продукт не просто понравится, а станет новой традицией праздничных угощений Латвии.

*Исследование агентства Norstat о дизайне зефира в Латвии, 2023 г.