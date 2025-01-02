Слабая, немощная, вялая - слова, которые можно было услышать чаще всего, когда говорили о состоянии экономики Латвии в прошлом году. В стагнации находилась и вся Европа, где расположены важные для нас экспортные рынки.

Активность народного хозяйства продолжали сдерживать все еще высокие процентные ставки, которые удерживали людей от больших трат, а предпринимателей - от инвестиций.

Еще один сдерживающий фактор - опасения, связанные с геополитической ситуацией. Для латвийского бизнеса это означало попытки искать счастья в далеких странах.

Вторжение России в Украину и развитие событий, новоизбранный президент США Дональд Трамп и возможные торговые войны - есть множество неизвестных факторов, но в целом в следующем году должен быть рост, считают в федерации деревообрабатывающей промышленности. В этой отрасли, за исключением лесовладельцев и производителей фанеры, наступили довольно тяжелые времена.

В будущем ситуация должна стать лучше, но позитивных новостей для потребителей не так много.

В продуктовых магазинах также не ожидается ничего обнадеживающего. И без того высокие цены на продукты питания, вероятно, продолжат расти.

Интересные тенденции в последнее время наблюдаются в молочной отрасли, где цены на сливочное масло на прилавках стремительно растут.

Суммируя прогнозы экономических аналитиков, можно предполагать, что средняя инфляция в этом году достигнет как минимум 2%, но ее значительно опередит все еще сильное повышение заработной платы, которое в этом году может составить от 6% до 8%.

В этом году ВВП Латвии может вырасти примерно на 2%. Очевидно, что ничего радужного с точки зрения экономического роста не прогнозируется. В таких условиях предприниматели ждут от политиков активных действий, как по сокращению госрасходов, так и по борьбе с бюрократией.

(TV3.lv)