Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Зарплаты будут расти быстрее, чем цены: прогноз по Латвии на 2025-й год (1)

© LETA 2 января, 2025 12:10

Новости Латвии 1 комментариев

На смену стагнации может прийти слабый, но все же рост. Таковы ожидания бизнесменов и экономических аналитиков по латвийской экономике в 2025 году. При этом цены на полках магазинов продолжат разочаровывать, но зарплаты, как ожидается, будут расти быстрее, чем стоимость жизни.

Слабая, немощная, вялая - слова, которые можно было услышать чаще всего, когда говорили о состоянии экономики Латвии в прошлом году. В стагнации находилась и вся Европа, где расположены важные для нас экспортные рынки.

Активность народного хозяйства продолжали сдерживать все еще высокие процентные ставки, которые удерживали людей от больших трат, а предпринимателей - от инвестиций.

Еще один сдерживающий фактор - опасения, связанные с геополитической ситуацией. Для латвийского бизнеса это означало попытки искать счастья в далеких странах.

Вторжение России в Украину и развитие событий, новоизбранный президент США Дональд Трамп и возможные торговые войны - есть множество неизвестных факторов, но в целом в следующем году должен быть рост, считают в федерации деревообрабатывающей промышленности. В этой отрасли, за исключением лесовладельцев и производителей фанеры, наступили довольно тяжелые времена.

В будущем ситуация должна стать лучше, но позитивных новостей для потребителей не так много.

В продуктовых магазинах также не ожидается ничего обнадеживающего. И без того высокие цены на продукты питания, вероятно, продолжат расти.

Интересные тенденции в последнее время наблюдаются в молочной отрасли, где цены на сливочное масло на прилавках стремительно растут.

Суммируя прогнозы экономических аналитиков, можно предполагать, что средняя инфляция в этом году достигнет как минимум 2%, но ее значительно опередит все еще сильное повышение заработной платы, которое в этом году может составить от 6% до 8%.

В этом году ВВП Латвии может вырасти примерно на 2%. Очевидно, что ничего радужного с точки зрения экономического роста не прогнозируется. В таких условиях предприниматели ждут от политиков активных действий, как по сокращению госрасходов, так и по борьбе с бюрократией.

(TV3.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 620 реакций
Комментарии (1) 620 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Попытки нанести ущерб инфраструктуре являются частью более широкой картины: министр энергетики Литвы (1)

Мир 14:55

Мир 1 комментариев

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

Читать
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится (1)

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 1 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт (1)

Важно 14:36

Важно 1 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять (1)

Важно 14:35

Важно 1 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира (1)

Важно 14:14

Важно 1 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой (1)

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 1 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите (1)

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 1 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать