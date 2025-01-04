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Запрет на упаковку вступил в силу! Бесплатные пластиковые пакетики теперь исчезнут из нашей жизни?

Редакция PRESS 4 января, 2025 08:22

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С 1 января 2025 года в силу вступает множество законов, которые меняют привычный уклад жизни. Среди них и поправки к закону "Об упаковке", которые ограничивают использование привычных всем полиэтиленовых пакетов, дабы уменьшить количество пластика на душу населения. Что же теперь изменится, и останутся ли бесплатные пакетики в магазинах, например, для упаковки фруктов и овощей?

Уже много лет страны Европейского Союза придерживаются политики так называемого "зеленого курса". И если борьба за уменьшение углеродного следа или с глобальными климатическими изменениями кажется чем-то абстрактным и далеким, то проблема утилизации отходов и пластика весьма ощутима и реальна.

Вот лишь один из примеров: по данным международной экологической организации Ocean Foundation ежегодно в мировой океан попадает около 8 миллионов тонн пластика. Это сравнимо с тем, словно каждую минуту в море сбрасывается один мусоровоз. Если ничего не изменится, то по некоторым прогнозам в 2050 году пластика в океане будет больше по весу, чем рыбы.

Но вернемся к нашим пакетикам... Еще в далеком 2018 году Сейм принял поправки к закону "Об упаковке", чтобы ограничить чрезмерное использование пластиковых пакетов в магазинах. Первая часть закона вступила в силу практически сразу - с 2019 года в магазинах прекратили бесплатно выдавать хозяйственные пакеты для упаковки товаров. Единственное исключение было сделано для очень легких пластиковых мешочков. Тех самых, что свободно доступны в торговых залах супермаркетов для упаковки, например, фруктов или овощей.

Вторая часть принятого закона вступила в силу буквально на днях. С 1 января 2025 для всех торговцев в Латвии вводится запрет на продажу клиентам легких пластиковых пакетов. Но есть нюанс, это распространяется на мешочки толщиной от 15 до 49 микрон (мк). Но если они тоньше или наоборот более плотные, то запрет на них не распространяется.

Что это значит на практике? Тонкие бесплатные мешочки в торговых залах по прежнему остаются и никуда не исчезнут. Торговцы уже давно подстроились под нормы законодательства и их плотность не превышает 15 мк. Единственное ограничение - использовать их можно только для пищевых продуктов. Да и "выносливость" таких пакетиков оставляет желать лучшего, много в них не унесешь, до 3-4 кг - их предел.

В презентации компании Multipack, представителя отрасли производства различной упаковки, наглядно показано какие пакеты разрешается продавать клиентам с 1 января 2025. Помимо уже упомянутых выше сверхлегких полиэтиленовых пакетов (до 15 мк) остаются следующие альтернативные решения:

- пакеты из биоразлагаемых материалов;
- многоразовые сумки из различных материалов (нейлон, джут, хлопок и т. п.);
- бумажные пакеты
- полиэтиленовые пакеты толщиной более 49 микрон.

Нужно отметить, что последние и есть те самые пластиковые пакеты, которые все привыкли видеть у кассы - только более плотные. Следовательно и более выносливые, такие меньше рвутся и растягиваются. Они могут послужить экономным и практичным покупателям еще много раз. Да и выдерживают нагрузку лучше - можно унести более 20 кг покупок.

С практической стороны сплошные плюсы, а что касается цены? В магазинах торговой сети Maxima покупателям доступны пластиковые пакеты, которые соответствуют новым требованиям - они толще 49 микрон и содержат 85% переработанного пластика. Стоимость такого пакета - 0,30 евро. Кроме того, доступны бумажные пакеты за 0,19 евро и многоразовые тканевые сумки за 0,39 евро.

В магазинах Rimi также можно заменить изменения. Торговая сеть предлагает клиентам два типа пластиковых пакетов для покупок. Один из них – из биопластика зеленого цвета, его стоимость 0,35 евро. В свою очередь второй тип хозяйственных пакетов — белые, они толще прежних красных пакетов, и их можно использовать многократно. Однако за такой пакет придется заплатить у кассы уже 0,39 евро.

В свою очередь представители торговой сети Lidl утверждают, что уже давно соблюдают вступившие с начала года требования и для их клиентов вообще ничего не изменится. Однако, нужно отметить, что бесплатные пакетики в торговом зале здесь одни из самых тонких - около 7 мк, и следует учитывать, что много в них не положишь. Максимальная нагрузка таких пакетиков до 2 кг.

Как видно, торговцы заранее подготовились к грядущим изменениям - времени с 2018 года было более чем достаточно - и для обычного потребителя новые требования законодательства должны пройти практически незаметно. Бесплатные пакетики в торговых залах по прежнему остаются в свободном доступе, и не придется ходить со своими "авоськами", чтобы сложить туда килограмм картофеля или связку бананов.

В целом и пластиковые пакеты у кассы никуда не исчезнут, просто теперь они стали более прочные и могут прослужить дольше. Возможно это действительно положительно повлияет на экологию, и в итоге сделает наши моря и океаны немного чище - ведь если пакет не рвется, то его можно использовать повторно, вместо того чтобы покупать каждый раз новый, а прежний выбрасывать на свалку. 

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