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Закончив бухгалтерские курсы BUHSERVISS, вы никогда не останетесь без работы!

Реклама Редакция PRESS 2 июля, 2025 16:13

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Название этой профессии пришло к нам из немецкого языка. Если перевести слово Buchhalter (Buch — книга + Halter — держатель) буквально, получим «держателя книг».  На самом деле бухгалтер держит в своих руках вовсе не книги, а всё предприятие и, отвечая за финансы компании, по сути, является правой рукой директора фирмы.

Пошаговый алгоритм

Как освоить эту престижную профессию и получить шанс карьерного роста и стабильного  заработка? Об этом рассказывает руководитель учебного центра BUHSERVISS Евгения Фишкис.

Евгения Фишкис

-- За 33 года существования нашей фирмы, мы накопили огромный преподавательский опыт и разработали авторские уникальные методики, позволяющие выпускать  балансоспособных бухгалтеров, которые могут не только блестяще составить годовой отчет, но и прекрасно разбираются в налогообложении и законах, принимаемых в государстве.

Ни одна обучающая компания Латвии не предоставляет такого количества занятий, какое предоставляет BUHSERVISS (например, обучение бухгалтерской профессии от нуля и до составления годового отчета у нас предполагает 130 академических часов). Этим мы отличаемся от множества других курсов, на которых материал дробят на части и не связывают бухгалтерскую деятельность с практикой. В результате в мир выходит абсолютно беспомощный специалист, у которого по любому поводу возникают вопросы, решить которые он не в состоянии.

Подход к обучению в BUHSERVISS — в корне другой. Каждый наш курс неразрывно связан с практикой. Мы даем своим студентам пошаговый алгоритм, учим профессии от «А» до «Я» и выпускаем бухгалтеров экстра-класса. Специалистов, которых отличает «знак качества», чьи знания, умения и компетенция позволяют уверенно вести  корабль своей фирмы  через бурное море цифр, смет, налогов и законов к гарантированному успеху.

Учение с увлечением

-- Учиться бухгалтерскому делу в BUHSERVISS  не только интересно и увлекательно, но и очень удобно. Обучение ведется в разных форматах: есть утренние, вечерние, субботние группы. В пандемию у нас появились группы-онлайн, которые прижились и оказались очень востребованными, поскольку позволяют не пропускать занятия даже в том случае, если студент, к примеру, приболел и не может прийти на очный урок. К тому же это прекрасная возможность получать знания людям, не живущим в Риге. Очень важно, что наши занятия онлайн -- это тоже живые курсы. В любой момент студент может включить микрофон и задать вопрос, если ему что-то непонятно.  

Не менее важно и то, что ни один из наших курсов не оторван от практики. Все изменения, которые происходят в нашем всё время меняющемся законодательстве, сразу включаются в курс всех групп. Кроме того, проводя обучение билингвально, мы обеспечиваем своих студентов переводами с латышского языка всех документов, необходимых для работы .

Неудивительно, что круг желающих обучаться в BUHSERVISS год от года растет: к нам приходят и студенты, и ученики старших классов, желающие примерить на себя эту профессию, и безработные в надежде обрести специальность, и умудренные опытом бухгалтера, которые чувствуют, что им не хватает знаний… Каждый из них попадает в свою группу., в которой гарантированно получит то, за чем к нам пришел. 

1. Бухгалтерские курсы для начинающих.

Это шанс получить профессию с нуля. Я бы порекомендовала этот курс людям, которые остались без работы и вынуждены переквалифицироваться. Смелее! Профессия бухгалтера всегда в цене. Без работы не останетесь! Также этот курс актуален и в том случае, если у вас семейный бизнес. Конечно, можно пригласить бухгалтера со стороны, но это дорого. Проще отправить на курсы жену, сестру или маму. Поверьте, ни одна обсуживающая компания не будет вести бухучет так тщательно, как ваш близкий человек.

Закончив курс для начинающих, вы сможете уверенно вести финансовые дела компании, составлять отчеты, вести документацию и будете в курсе всех новейших законов и налогообложения.

Курс составляет 130 академических часов. Поспешите начало курса для начинающих уже в июле ( 17 июля) !

2. Подготовка главных бухгалтеров.

Этот курс предназначен для тех людей, которые уже имеют базовые знания в области бухгалтерии, но не хватает знаний для того, чтобы составить годовой баланс.

К слову, с 1 января 2022 года в Латвии вступил в силу новый закон, который в корне изменил требования к бухгалтерам. Отныне бухгалтером может считаться только тот специалист, который умеет составлять годовые балансы и отчеты.

Самое время научиться этому, чтобы не потерять профессию, ведь бухгалтерская профессия постоянно развивается, чутко реагируя на любые изменения в законодательстве страны. 

Курс составляет 64 академических часа и начнётся 22 октября 2025 года.

3. Курсы повышения квалификации бухгалтеров.

Если вы практикующий бухгалтер, то постоянное повышение квалификации  — необходимое и обязательное условие успешной деятельности любой компании. Весь курс повышения квалификации построен на практических примерах с учётом последних изменений в Латвийском законодательстве.

Хотите подняться на новую ступеньку в карьере и узнать максимум о новых законах и налогах? Тогда добро пожаловать! Курс рассчитан на 30 академических часов. Начало - 21 января 2026 года.

АКЦИЯ!!!  Скидки до 15% (01.07-31.08.2025)

 www.buhserviss.lv

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