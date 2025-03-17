«Задача всего государства»: правительство планирует утвердить стратегию оборонной промышленности

После утверждения стратегии развития до 2036 года последует также четкий план действий, сказала премьер-министр.

По словам Силини, стратегия будет предусматривать развитие оборонной промышленности по годам, и перед сегодняшней встречей с предпринимателями она призвала министра обороны Андриса Спрудса определить конкретный объем средств, который ежегодно может выделяться на исследования, чтобы оборонная промышленность могла на них рассчитывать.

Премьер подчеркнула, что для правительства очень важно, чтобы развитие оборонной индустрии происходило как можно быстрее.

Она напомнила, что обратилась к Министерству экономики и Латвийскому агентству инвестиций и развития (ЛАИР) с просьбой стать контактным пунктом по работе с представителями оборонной индустрии.

Силиня отметила, что важно поддерживать ежедневный диалог с оборонной промышленностью, чтобы как можно быстрее реализовывать проекты, разрабатывать бизнес-планы, развивать экспорт и привлекать в Латвию инвестиции.

Руководитель Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники, бывший министр обороны Артис Пабрикс после встречи подчеркнул, что безопасность - задача всего государства, поэтому важно, чтобы в разработке комплексной оборонной политики участвовали премьер-министр, Минобороны и ЛАИР.

Пабрикс подчеркнул, что для военной промышленности важно понимать, что можно сделать уже сейчас или в ближайшее время, чтобы способствовать развитию Национальных вооруженных сил (НВС), экономики Латвии и оказывать помощь Украине. Для отрасли важно, чтобы продукты после их разработки сразу же передавались на тестирование НВС. Пабрикс также отметил, что важно создавать резервы, поскольку без них военная промышленность не сможет обеспечить страну всем необходимым в случае кризиса.