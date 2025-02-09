За изнасилование девушки-подростка и другие преступления — 20 лет тюрьмы

Мужчина обвиняется в совершении действий сексуального характера с несовершеннолетней девушкой, неоднократном изнасиловании и невыполнении постановления о защите от насилия.

Согласно обвинению, подсудимый, будучи в дружеских отношениях с потерпевшей, с мая 2017 по июль 2019 года совершил с ней действия сексуального характера и неоднократные изнасилования.

В марте 2018 года Земгальский районный суд запретил ему приближаться к потерпевшей и любыми способами общаться с ней, а также запретил приближаться к ее месту жительства.

Обвиняемый эти запреты игнорировал, регулярно приближался к потерпевшей, заставлял идти с ним к нему домой, где удерживал ее в неволе - иногда на протяжении нескольких дней.

Прокурор удовлетворен наказанием, назначенным судом. Обвиняемый может обжаловать приговор в Земгальском окружном суде.

(Иллюстративное фото.)