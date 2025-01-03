Ясно: синоптики огласили прогноз на субботу

В ночь на субботу на большей части территории временами будет идти снег, во многих местах снежный покров увеличится на пять сантиметров. На западе Латвии ожидается очень сильный снег и метели, снежный покров местами увеличится не менее чем на 10 сантиметров. Водителям следует учесть, что с наступлением более типичных для зимы погодных условий управление автомобилем усложнится - некоторые участки дорог будут скользкими, заснеженными, а видимость в условиях снегопада и метели значительно ухудшится.

Будет дуть умеренно сильный ветер с юго-запада и запада, постепенно переходящий в северо-западный, порывами до 20 метров в секунду в западных и центральных районах и до 30 метров в секунду на побережье. Воздух остынет до -1...-6 градусов, но при порывистом ветре будет казаться холоднее.

В Риге ночью временами будет идти снег, снежный покров вырастет на 5 сантиметров. В некоторых районах тротуары и улицы будут скользкими. Будет дуть умеренный юго-западный ветер порывами до 19 метров в секунду. Во второй половине ночи ветер сменится на северо-западный. Воздух остынет до -2 градусов.

В субботу ожидается ясная погода с небольшими облаками. На дорогах будет скользко и снежно. Ветер будет дуть с северо-запада и запада порывами 15-19 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду. Температура воздуха в субботу составит 0...-4 градуса, в прибрежных районах 0...+2 градуса.

В столице в субботу будет преимущественно солнечно, утром еще будет идти снег. Тротуары и улицы будут скользкими. Северо-западный ветер будет порывами достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха составит около 0 градусов.