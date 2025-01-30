Январь подходит к концу: как сдержать данные себе новогодние обещания?

Как говорит клинический психолог и специалист по когнитивно-поведенческой терапии Катрина Ошлея, хотя постановка целей побуждает нас продумать прошлые достижениях и планировать будущее, многим людям трудно долго придерживаться своих обязательств. Исследования показывают, что только 20% новогодних обязательств выполняются дольше середины февраля, а в течение первого месяца люди отказываются от выполнения 80% из них.

“Большие цели часто кажутся нереальными, они требуют большой дисциплины и силы воли, что может показаться непреодолимым. Поэтому мы склонны откладывать их выполнение, поскольку наш мозг предпочитает немедленное удовлетворение, а не неудобства, необходимые для достижения успеха. Выполнение таких благих намерений откладывается из года в год”, - говорит Ошлея.

Она рекомендует ставить перед собой небольшие краткосрочные цели, чтобы сделать большие цели достижимыми и мотивирующими. Каждая маленькая победа приносит удовлетворение и мотивацию продолжать начатое. Поставьте себе на каждый день цель, которая будет способствовать долгосрочному успеху, и оцените свои усилия. Вы также можете сосредоточиться только на одной цели, которая существенно изменит вашу жизнь, и посвятить себя ее достижению.

Приспособьте свою среду к достижению целей

Как отмечает специалист, визуализация способна превратить процесс постановки и достижения целей в увлекательный и творческий опыт. “Создайте карту целей или коллаж из старых журнальных фотографий либо новых фотографий, на которых запечатлены небольшие успехи, счастливые моменты, семейные традиции, значимые события и моменты досуга. Или даже сложности. Этот визуальный наглядный материал будет указывать на ваше развитие и напомнит вам о внутренней силе, которая потребовалась для преодоления этих трудностей. Оглядываясь назад и вспоминая эти моменты, мы можем получить мотивацию и силы, когда это необходимо”, - говорит Ошлея.

Она подчеркивает, что окружающая среда также обладает мощной мотивирующей силой для достижения наших целей. Поэтому еще один полезный совет по мотивации - это улучшение и оптимизация окружающей среды.

Наведите порядок

Дизайнер интерьера рекомендует начать с категоризации предметов в комнате и размещения их в коробках и ящиках в соответствии с их категориями, следуя принципу: одна категория в одном месте. Например, всю спортивную одежду в одном ящике, все памятные вещи в одной коробке или офисные принадлежности в одном ящике в гостиной.

“Когда вещи организованы по категориям, гораздо проще определить их тип и количество, что снижает необходимость покупать дополнительные вещи и тратить деньги, когда в этом нет необходимости. Что касается одежды и шкафов в целом, то здесь универсальных решений нет. Шкаф, соответствующий вашему стилю, где ваши любимые вещи всегда будут на виду, может привнести в ваш дом немного больше радости. Я рекомендую использовать корзины или коробки, чтобы складывать предметы одежды друг на друга, что делает отдельные вещи более заметными и облегчает доступ к ним. Чтобы поддерживать порядок в шкафу, пригодятся также отдельный органайзер для носков и коробки для хранения сезонной одежды. Все эти решения стоят всего несколько евро и значительно повышают функциональность шкафа”, - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.

Важны правильные решения по хранению

“Как показывают наши визиты в дома, люди используют любое свободное место в своем жилище как склад. Это означает, что многие предметы хранятся в неподходящих местах, в то же время не используются многие пространства, которые свободны, но имеют неправильную форму, а они могли бы идеально подойти для хранения различных предметов. Например, проверьте, нет ли какого-нибудь угла возле наклонного потолка или места за дверью. Рекомендуется хранить часто используемые предметы так, чтобы они были легкодоступны, отводя под них передние полки, ящики и коробки. В свою очередь, сезонные, реже используемые вещи можно разместить в неиспользуемых углах комода, в коробках под кроватью, а также на полках, доходящих до потолка, и в других местах”, - говорит дизайнер интерьера.

Пытаясь лучше организовать свою среду дома, он рекомендует следовать трем основным принципам: простота использования, логичность и доступность. Поскольку существует определенная формула организации, ничто и нигде не будет забыто, и нам будет легче просматривать свои вещи дома.

Основные советы дизайнера интерьера, которые помогут навести порядок в доме:

1. Используйте высоту помещения. Попробуйте подвесные решения для хранения вещей, которые помогут более гибко использовать пространство. Они особенно полезны для вещей, которые мы склонны складывать. Благодаря подвесному решению для хранения вы можете размещать вещи прямо на полках или добавлять полезные аксессуары, например, коробки, чтобы гибко использовать каждое отделение.

2. Используйте неиспользуемое пространство. В каждом доме есть места, которые идеально подходят для хранения вещей, например, за кроватью или под ней, под лестницей. Обычно неиспользуемые пространства могут быть очень полезны, если их в них размещать мебель или системы хранения. Такие места удобны для хранения сезонных вещей, спортивного инвентаря и других вещей.

3. Храните вещи мудро - дома вещи часто хранятся в неподходящих местах, например, просто на полу, брошенные на стулья, разложенные на кухонных поверхностях или кофейных столиках. Для устройств, которые используются один или два раза в месяц, лучше выбирать верхние шкафы, а не нижние ящики, где удобнее хранить повседневные принадлежности.

4. Организуйте все наглядно, чтобы легко было находить вещи. При правильной организации шкафа мы четко видим свою одежду и экономим по меньшей мере 10 минут утром при принятии решений о гардеробе на конкретный день, что позволяет нам эффективнее выполнять свои обязательства.