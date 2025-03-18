Я про Трампа один умный вещь скажу — только вы все не обижайтесь: финн на Pietiek

Именно так выразил свои чувства мой американский друг, которому Трамп не очень нравится. Его видение было четким: Трамп возглавляет страну под названием Соединенные Штаты, и его избиратели ожидают, что он будет действовать в ее интересах. Трамп не обязан отстаивать интересы других стран, и никто не может навязать ему такую обязанность. Конечно, можно спорить о том, будет ли это полезно для его работы, но сама работа от этого не меняется.

В Финляндии Трампу уделяется невероятно много места в СМИ. За его деятельностью следят практически в режиме реального времени. За этим часто следуют продолжительные стенания о том, как же так, что ж такое и как мы, бедные, с этим справимся.

Трамп - не президент мира. Трамп даже не наш президент. Чрезмерное хуление Трампа и ожидание его очередного каприза в эти трудные времена - это отвлекающий маневр.

Как бы мы ни содрогались и как бы ни старались придумать новые, умные способы сказать «Трамп - дурак» в наших анализах и комментариях, он вряд ли изменится. Нам придется с этим жить.

Однако мы можем решать, как жить дальше".