«Я давно говорил, что я чистый ангел. Вот доказательство»: Ринкевич примерил на себя нимб (ФОТО)

Липовая аллея в Огре украшена декорациями с мотивом из липовых листьев. В конце аллеи установлена световая инсталляция — крылья ангела и нимб, под которым можно фотографироваться, — там президент тоже сделал фото и опубликовал снимок в социальной сети «Х».

"Я давно говорил, что я чистый ангел. Вот доказательство. Огре. Декабрь," - с долей юмора написал глава государства на своей странице в социальной сети Х.