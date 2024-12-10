«Я давно говорил, что я чистый ангел. Вот доказательство»: Ринкевич примерил на себя нимб (ФОТО)

Es jau sen esmu teicis, ka esmu tīrais enģelis. Te arī pierādījums. Ogre. Decembris. pic.twitter.com/gA7rhr0nVi— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 10, 2024
Липовая аллея в Огре украшена декорациями с мотивом из липовых листьев. В конце аллеи установлена световая инсталляция — крылья ангела и нимб, под которым можно фотографироваться, — там президент тоже сделал фото и опубликовал снимок в социальной сети «Х».
"Я давно говорил, что я чистый ангел. Вот доказательство. Огре. Декабрь," - с долей юмора написал глава государства на своей странице в социальной сети Х.