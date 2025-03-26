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«Я бы отдал некоторые территории русским, лишь бы был мир!» — украинец Михайло латышским журналистам

la.lv 26 марта, 2025 10:45

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Янис Слайдиньш и Ансис Богустов сейчас находятся в Украине, запечатлевая следы войны и беседуя с местными жителями, которые живут в таких условиях уже три года. Тем временем на другом конце света ведутся переговоры о прекращении огня, на которые многие надеются, но что думают сами украинцы?

«Конечно, русские захотят добиться каких-то территориальных концессий. Некоторые украинцы скажут, что они должны отдать некоторые территории, но столько же будут возражать, говоря, что уже пролито столько крови, что нельзя отступать. Я бы отдал некоторые территории русским, лишь бы был мир!» - откровенно говорит украинец.

Уже сообщалось, что работа делегаций США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) продолжается, сообщил во вторник глава аппарата президента Украины Андрей Ермак на платформе Telegram, комментируя итоги первой части переговоров.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц, комментируя ход встречи, заявил, что переговоры идут по плану.

Первая часть переговоров длилась четыре часа, после чего стороны взяли небольшой перерыв, и переговоры возобновились.

Уже сообщалось, что во вторник в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями Украины и США по вопросу прекращения войны между Россией и Украиной.

Эта встреча - самый высокий уровень переговоров после неудачного визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в прошлом месяце.

Ожидается, что Киев будет настаивать на достижении соглашения с Россией о прекращении огня в Черном море, прекращении огня в воздухе и освобождении заключенных.

Россия заявила, что будет готова прекратить военные действия, если Украина откажется от намерения вступить в НАТО и согласится отдать России все захваченные ею территории, а также территории, которые Москва объявит аннексированными, даже не контролируя их.

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