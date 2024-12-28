Выжившая в катастрофе самолета Azerbaijan Airlines стюардесса рассказала, что происходило на борту

Айдан получила тяжелые травмы и сейчас находится в больнице. Она рассказала, что до последнего момента экипаж пытался контролировать ситуацию.

"После первого удара выпали кислородные маски. Мы вышли в салон посмотреть, что происходит. В тот момент ощутили второй удар. Экипаж все время разговаривал между собой. За две минуты до посадки связь прервалась", - говорит Айдан.

На вопрос, попали ли осколки в салон, стюардесса ответила, что в тот момент она была в задней части самолета, а все происходило в его носовой части. Айдан также отрицает слухи о том, что взорвался кислородный баллон: "Если бы это случилось, возможно, выживших бы не было".