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Выжившая в катастрофе самолета Azerbaijan Airlines стюардесса рассказала, что происходило на борту

Neatkarīgā Rīta Avīze 28 декабря, 2024 10:23

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В среду в Казахстане упал пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, в результате аварии погибли 37 из 68 человек на борту, в том числе три члена экипажа из пяти. Среди выживших - два бортпроводника, в том числе стюардесса Айдан Рахимли, пишет nra.lv.

Айдан получила тяжелые травмы и сейчас находится в больнице. Она рассказала, что до последнего момента экипаж пытался контролировать ситуацию.

"После первого удара выпали кислородные маски. Мы вышли в салон посмотреть, что происходит. В тот момент ощутили второй удар. Экипаж все время разговаривал между собой. За две минуты до посадки связь прервалась", - говорит Айдан.

На вопрос, попали ли осколки в салон, стюардесса ответила, что в тот момент она была в задней части самолета, а все происходило в его носовой части. Айдан также отрицает слухи о том, что взорвался кислородный баллон: "Если бы это случилось, возможно, выживших бы не было".

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