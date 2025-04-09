«Вывезли из колонии еще в 6 утра»: Михаила Ефремова освободили

Представители прессы дежурили у исправительного учреждения, однако им не удалось увидеть Михаила Олеговича. Как оказалось, известного заключенного опустили еще рано утром. По всей видимости, руководство колонии хотело избежать шумихи.

«Разговаривали тут с сотрудниками. Ефремова вывезли еще в 6 утра!» — сообщил источник.

В общей сложности Михаил Ефремов пробыл в заключении менее пяти лет. Хотя его приговорили к 7,5 годам тюрьмы за смертельное ДТП в центре столицы, произошедшее в начале июня 2020 года.

Зато с представителями прессы пообщался адвокат 61-летнего актера Юрий Падалко. Правозащитник опроверг новость о том, что Михаила Олеговича увезли домой на реанимобиле. При этом адвокат отметил — впереди у его подзащитного длительное лечение, после чего он сможет вернуться к любимой профессии, по которой очень скучал в неволе.

«Михаил Ефремов освободился в законном порядке и отбыл по месту жительства в город Москву. Все хорошо, все изумительно, результат прекрасный. Мы четыре года к этому шли, у нас все получилось. Михаил Олегович уехал сегодня, закон не нарушен. По решению суда он освобожден. Сейчас он будет лечиться, а дальше — вернется к своей карьере, потому что он талантливый артист, любит свою профессию. Он по ней сильно скучал, даже в колонии снимал короткометражные фильмы, как вы знаете. Дай Бог, жизнь его сложится прекрасно», — рассказал Падалко.

По поводу досрочного освобождения артиста сейчас появляются самые разные комментарии. Одни пользователи Сети считают, что он должен был отсидеть положенный срок до конца, другие искренне радуются за него. Сам Ефремов не раз просил прощения у семьи погибшего в том злосчастном ДТП Сергея Захарова. Также актер уверял, мол, бросил пить и больше никогда не будет водить авто.

«Главный мой враг — алкоголь. И я исключаю его из своей жизни. Больше никогда не сяду за руль. Каждый день думаю о своем преступлении и давно оплатил все иски. Я совершил тяжкий грех… Мне хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях», — говорил Ефремов.

Согласно последним данным из СМИ, состояние Михаила Олеговича оставляло желать лучшего: он еле ходил и с трудом дышал. Адвокат Падалко подтверждал эту информацию, подчеркивая, что за здоровье его подопечного возьмутся столичные доктора.

«После освобождения из белгородской колонии 9 апреля Ефремов сразу отправится на лечение болезни легких», — говорил адвокат буквально на днях. Защитник отмечал, что у артиста диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.



