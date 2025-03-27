Pie bada... . pic.twitter.com/Mlt38gjvmC— .. (@3sunces) March 26, 2025
Какая же цена была на мясо, что заставила людей так драться за него? 3,45 евро за килограмм свинины.
В соцсетях опубликовали кадры, на которых видно, как в одном из магазинов Lidl толпа делит... акционное мясо. Люди вырывали упаковки друг у друга из рук. Набирали сколько могли унести.
Pie bada... . pic.twitter.com/Mlt38gjvmC— .. (@3sunces) March 26, 2025
Какая же цена была на мясо, что заставила людей так драться за него? 3,45 евро за килограмм свинины.
Шесть человек погибли в четверг, когда туристическая подводная лодка затонула у побережья, сообщил губернатор провинции Амр Ханафи. По его словам, еще 39 человек — все остальные, кто был на борту — спасены, пишет Русская служба Би-би-си.
Шесть человек погибли в четверг, когда туристическая подводная лодка затонула у побережья, сообщил губернатор провинции Амр Ханафи. По его словам, еще 39 человек — все остальные, кто был на борту — спасены, пишет Русская служба Би-би-си.
В результате нападения с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек. В четверг, 27 марта, неизвестный мужчина напал на прохожих на одной из улиц близ площади Дам, подозреваемого удалось задержать, заявила полиция в столице Нидерландов.
В результате нападения с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек. В четверг, 27 марта, неизвестный мужчина напал на прохожих на одной из улиц близ площади Дам, подозреваемого удалось задержать, заявила полиция в столице Нидерландов.
Розыск Леона Русиньша, объявленный в международное расследование, продолжается. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс поделился своими мыслями о судьбе Леона Русиньша, сообщает nra.lv.
Розыск Леона Русиньша, объявленный в международное расследование, продолжается. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс поделился своими мыслями о судьбе Леона Русиньша, сообщает nra.lv.
Мошенники стали наклеивать свои коды поверх настоящих кодов Rīgas satiksme, об этом в соцсети Facebook рассказала столкнувшаяся с этим женщина.
Мошенники стали наклеивать свои коды поверх настоящих кодов Rīgas satiksme, об этом в соцсети Facebook рассказала столкнувшаяся с этим женщина.
Прокурор подал протест на приговор Рижского городского суда, приговорившего гражданина Латвии Дмитрия Матаева к году лишения свободы за оправдание российских военных преступлений и разжигание национальной вражды. В ноябре 2024 года Рижский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к соответствующему наказанию.
Прокурор подал протест на приговор Рижского городского суда, приговорившего гражданина Латвии Дмитрия Матаева к году лишения свободы за оправдание российских военных преступлений и разжигание национальной вражды. В ноябре 2024 года Рижский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к соответствующему наказанию.
Лидеры почти 30 стран, представители руководства НАТО и ЕС собрались во французской столице, чтобы обсудить увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.
Лидеры почти 30 стран, представители руководства НАТО и ЕС собрались во французской столице, чтобы обсудить увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.