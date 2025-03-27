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Вырывали друг у друга из рук: как покупатели в Lidl делили дешевое мясо. ВИДЕО (1)

Редакция PRESS 27 марта, 2025 21:40

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Twitter/X

В соцсетях опубликовали кадры, на которых видно, как в одном из магазинов Lidl толпа делит... акционное мясо. Люди вырывали упаковки друг у друга из рук. Набирали сколько могли унести.

Какая же цена была на мясо, что заставила людей так драться за него? 3,45 евро за килограмм свинины.

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