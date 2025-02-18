Вырвали из рук сумку: женщин грабят в самом центре Риги

Также поступили сообщения о том, что в тот же день аналогичным образом была ограблена другая женщина на Центральном рынке Риги, а спустя три дня на улице 13 Января произошло еще одно ограбление. Во всех случаях пострадавшими были женщины среднего возраста.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители 14 февраля задержали троих человек – одну женщину и двух мужчин, которые, возможно, причастны к преступлениям. Подозреваемая родилась в 2006 году, а двое мужчин – в 2004 году. Все задержанные ранее привлекались к ответственности за мелкие кражи.

По имеющимся данным, две кражи на улице 13 Января совершили все трое подозреваемых, а ограбление на Центральном рынке, предположительно, было совершено женщиной в одиночку.

В связи с произошедшим возбуждено три уголовных дела, квалифицированных по статьям Уголовного закона о разбойных нападениях, а также о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

У одного из задержанных полицейские обнаружили документы и мобильный телефон, принадлежащие пострадавшей женщине.

В воскресенье двум задержанным мужчинам была избрана мера пресечения в виде ареста. Учитывая, что в момент задержания в отношении подозреваемой женщины уже вступил в силу приговор о тюремном заключении за другое преступление, она также была помещена в исправительное учреждение.