Вторник будет солнечным и теплым

Температура воздуха поднимется до +17...+21 градуса, на западном побережье Курземе и побережье Северной Видземе - до +12...+15 градусов.

Будет дуть медленный или умеренный западный, юго-западный ветер. Во второй половине дня с Курземе поднимется северо-западный ветер.

В Риге солнце прогреет воздух до +20 градусов, но северо-западный бриз принесет более прохладный воздух во второй половине дня. Скорость ветра в порывах будет достигать 12 метров в секунду.

Область низкого давления находится на территории России и Финляндии. Атмосферное давление в Латвии составит 1006-1011 гектопаскалей на уровне моря.