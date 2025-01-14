ВСУ снова атаковали Энгельс, Саратов, Казань: крупные пожары (ВИДЕО)

Согласно сообщению, дроны сбивали над Киевской и еще 10 областями Украины.

«Сбитые беспилотники противника нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили», — говорится в утренней сводке Воздушных сил.

Беспилотник в Казани попал по базе сжиженных газов — СМИ

Беспилотник попал по Казанской кустовой базе сжиженных газов, сообщили со ссылкой на анонимные источники «Вечерняя Казань» и другие местные СМИ.

Сообщения о пожаре на заводе «Оргсинтез», появившиеся в российских телеграм-каналах, не подтверждаются, пишет казанское издание «Бизнес Online».

«Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны», — сообщила ранее пресс-служба главы Татарстана.

Атака на Саратов

Губернатор Саратовской области признал, что в ходе массированного налета украинских беспилотников этой ночью пострадал не только объект в Энгельсе, но и некое «промышленное предприятие» в Саратове.

«Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе», — написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Этим предприятием в Саратове может быть нефтеперерабатывающий завод. Местные жители опубликовали видео с большим ночным пожаром на промышленном объекте. Голос за кадром говорит, что это — «Саратовский нефтеперерабатывающий завод после атаки дронов 14 января двадцать пятого года».

Трубы и общий силуэт очень напоминают Саратовский НПЗ на многочисленных фотографиях в интернете.

В Энгельсе, по не до конца подтвержденной информации, украинские дроны снова ударили по топливной базе, которая горела после налета в ночь на 8 января.

Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на берегах Волги.

Губернатор Орловской области России заявил, что в его области в ночь на вторник были сбиты 17 украинских беспилотников.

Губернатор Андрей Клычков утверждает, что разрушений и пострадавших нет.

Би-би-си не может оперативно проверять утверждения воюющих сторон.

Украинские беспилотники в ночь на вторник атаковали цели в Тульской, Саратовской, Тамбовской областях и в Татарстане, и по пути в эти регионы могли пролетать Орловскую область, которая не граничит с Украиной, но находится совсем рядом с ее северо-восточными пределами.

Власти Татарстана утверждают, что в результате налета украинских дронов в пригороде Казани загорелась лишь газовая цистерна, притом она уже потушена.

«Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны […] В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия», — цитирует пресс-службу главы Татарстана издание «Вечерняя Казань».

Чуть раньше «Вечерняя Казань» написала, что удар украинского дрона пришелся не по химическому заводу «Казаньоргсинтез», как сообщали многие российские источники, а по базе сжиженных газов, которая расположена рядом с заводом.

Закрыты аэропорты Пензы и Ульяновска

Российское ведомство гражданской авиации объявило о временном закрытии аэропортов Пензы и Ульяновска.

Ульяновск расположен на Волге между подвергшимися налету украинских дронов Саратовом и Казанью, Пенза находится в 250 км к юго-западу от Ульяновска и примерно в 200 км на север от Саратова.

Чуть раньше Росавиация объявила о возобновлении полетов в аэропортах Калуги и Тамбова, которые вместе с аэропортами Саратова и Казани были закрыты за час до этого.

Украинские дроны, по предварительной информации, ударили по химическому заводу в Казани

Российские источники сообщают, что украинские дроны атаковали химический завод «Оргсинтез» в Казани.

Российские телеграм-каналы Mash и Baza пишут, что украинские беспилотники лишь «попытались атаковать» казанский завод «Оргсинтез», Mash добавляет, что на территорию завода упали только обломки, что взрыв был слышен «неподалёку от завода», а на месте падения обломков «есть задымление» — и при этом оба публикуют видео явно мощного пожара.

Российские власти и военные пока ничего о налете на завод в Татарстане не заявляли.

Завод фирмы «Казаньоргсинтез» расположен на дальней северной окраине Казани. Он, по данным из открытых источников, производит полимерные материалы.

В Энгельсе отменили уроки в школах — из-за налета украинских дронов

В Энгельсе из-за налета украинских дронов во вторник отменили занятия в школах.

«В связи с угрозой атаки БПЛА занятия в школах пройдут в дистанционном режиме», — написал в своем телеграм-канале глава Энгельсского района Михаил Исаев.

В Энгельсе сейчас почти восемь утра, налет дронов, по сообщениям российских источников, продолжается.

Дополнение:

губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщает, что в школах Саратова тоже отменены занятия — то есть, они пройдут «в дистанционном режиме». Саратов и Энгельс расположены на двух берегах Волги друг напротив друга.

Российское ведомство гражданской авиации объявило о временном закрытии аэропортов Калуги, Казани, Саратова и Тамбова.

Росавиация, как и во всех предыдущих подобных случаях, не объясняет причину закрытия, а лишь заявляет, что это сделано «для обеспечения безопасности полетов».

Обычно в последнем время аэропорты в России экстренно закрывают из-за налетов украинских дронов и, соответственно, работы противовоздушной обороны в регионе, где расположен аэропорт.

Налет украинских дронов на Энгельс продолжается

Российские источники сообщают, что налет украинских дронов на Энгельс после удара по «промышленному объекту» продолжается.

Телеграм-канал SHOT пишет со ссылкой на местных жителей, что те слышали новые взрывы; российский мониторинговый канал «Радар.ру» сообщает, что на Энгельс летят новые дроны.

Тем временем несколько источников высказали предположение, что первая волна дронов ударила по той же нефтебазе, удар по которой был нанесен в ночь на 8 января.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате налета дронов пострадало некое «промышленное предприятие». Так он называл и нефтебазу, притом даже после того, как факт удара именно по ней стал общеизвестен.

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