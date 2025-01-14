Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

ВСУ снова атаковали Энгельс, Саратов, Казань: крупные пожары (ВИДЕО)

© BBC 14 января, 2025 11:15

Мир

Россия в ночь на вторник атаковала Украину 80 ударными беспилотниками и имитаторами дронов, к 09:00 было сбито 58 ударных дронов-камикадзе типа Shahed, заявили Воздушные силы ВСУ.

Согласно сообщению, дроны сбивали над Киевской и еще 10 областями Украины.

«Сбитые беспилотники противника нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили», — говорится в утренней сводке Воздушных сил.

Беспилотник в Казани попал по базе сжиженных газов — СМИ

Беспилотник попал по Казанской кустовой базе сжиженных газов, сообщили со ссылкой на анонимные источники «Вечерняя Казань» и другие местные СМИ.

Сообщения о пожаре на заводе «Оргсинтез», появившиеся в российских телеграм-каналах, не подтверждаются, пишет казанское издание «Бизнес Online».

«Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны», — сообщила ранее пресс-служба главы Татарстана.

Атака на Саратов

Губернатор Саратовской области признал, что в ходе массированного налета украинских беспилотников этой ночью пострадал не только объект в Энгельсе, но и некое «промышленное предприятие» в Саратове.

«Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе», — написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Этим предприятием в Саратове может быть нефтеперерабатывающий завод. Местные жители опубликовали видео с большим ночным пожаром на промышленном объекте. Голос за кадром говорит, что это — «Саратовский нефтеперерабатывающий завод после атаки дронов 14 января двадцать пятого года».

Трубы и общий силуэт очень напоминают Саратовский НПЗ на многочисленных фотографиях в интернете.

В Энгельсе, по не до конца подтвержденной информации, украинские дроны снова ударили по топливной базе, которая горела после налета в ночь на 8 января.

Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на берегах Волги.

Губернатор Орловской области России заявил, что в его области в ночь на вторник были сбиты 17 украинских беспилотников.

Губернатор Андрей Клычков утверждает, что разрушений и пострадавших нет.

Би-би-си не может оперативно проверять утверждения воюющих сторон.

Украинские беспилотники в ночь на вторник атаковали цели в Тульской, Саратовской, Тамбовской областях и в Татарстане, и по пути в эти регионы могли пролетать Орловскую область, которая не граничит с Украиной, но находится совсем рядом с ее северо-восточными пределами.

Власти Татарстана утверждают, что в результате налета украинских дронов в пригороде Казани загорелась лишь газовая цистерна, притом она уже потушена.

«Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны […] В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия», — цитирует пресс-службу главы Татарстана издание «Вечерняя Казань».

Чуть раньше «Вечерняя Казань» написала, что удар украинского дрона пришелся не по химическому заводу «Казаньоргсинтез», как сообщали многие российские источники, а по базе сжиженных газов, которая расположена рядом с заводом.

Закрыты аэропорты Пензы и Ульяновска

Российское ведомство гражданской авиации объявило о временном закрытии аэропортов Пензы и Ульяновска.

Ульяновск расположен на Волге между подвергшимися налету украинских дронов Саратовом и Казанью, Пенза находится в 250 км к юго-западу от Ульяновска и примерно в 200 км на север от Саратова.

Чуть раньше Росавиация объявила о возобновлении полетов в аэропортах Калуги и Тамбова, которые вместе с аэропортами Саратова и Казани были закрыты за час до этого.

Украинские дроны, по предварительной информации, ударили по химическому заводу в Казани
Российские источники сообщают, что украинские дроны атаковали химический завод «Оргсинтез» в Казани.

Российские телеграм-каналы Mash и Baza пишут, что украинские беспилотники лишь «попытались атаковать» казанский завод «Оргсинтез», Mash добавляет, что на территорию завода упали только обломки, что взрыв был слышен «неподалёку от завода», а на месте падения обломков «есть задымление» — и при этом оба публикуют видео явно мощного пожара.

Российские власти и военные пока ничего о налете на завод в Татарстане не заявляли.

Завод фирмы «Казаньоргсинтез» расположен на дальней северной окраине Казани. Он, по данным из открытых источников, производит полимерные материалы.

В Энгельсе отменили уроки в школах — из-за налета украинских дронов

В Энгельсе из-за налета украинских дронов во вторник отменили занятия в школах.

«В связи с угрозой атаки БПЛА занятия в школах пройдут в дистанционном режиме», — написал в своем телеграм-канале глава Энгельсского района Михаил Исаев.

В Энгельсе сейчас почти восемь утра, налет дронов, по сообщениям российских источников, продолжается.

Дополнение:

губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщает, что в школах Саратова тоже отменены занятия — то есть, они пройдут «в дистанционном режиме». Саратов и Энгельс расположены на двух берегах Волги друг напротив друга.

Российское ведомство гражданской авиации объявило о временном закрытии аэропортов Калуги, Казани, Саратова и Тамбова.

Росавиация, как и во всех предыдущих подобных случаях, не объясняет причину закрытия, а лишь заявляет, что это сделано «для обеспечения безопасности полетов».

Обычно в последнем время аэропорты в России экстренно закрывают из-за налетов украинских дронов и, соответственно, работы противовоздушной обороны в регионе, где расположен аэропорт.

Налет украинских дронов на Энгельс продолжается

Российские источники сообщают, что налет украинских дронов на Энгельс после удара по «промышленному объекту» продолжается.

Телеграм-канал SHOT пишет со ссылкой на местных жителей, что те слышали новые взрывы; российский мониторинговый канал «Радар.ру» сообщает, что на Энгельс летят новые дроны.

Тем временем несколько источников высказали предположение, что первая волна дронов ударила по той же нефтебазе, удар по которой был нанесен в ночь на 8 января.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате налета дронов пострадало некое «промышленное предприятие». Так он называл и нефтебазу, притом даже после того, как факт удара именно по ней стал общеизвестен.

ФОТО имиджевое

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
27 реакций
27 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Попытки нанести ущерб инфраструктуре являются частью более широкой картины: министр энергетики Литвы

Мир 14:55

Мир 0 комментариев

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

Читать
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

Важно 14:36

Важно 0 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать