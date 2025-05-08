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Все силы против енота: госслужбы искореняют новое животное в Латвии (1)

© LETA 8 мая, 2025 10:07

ЧП и криминал 1 комментариев

LETA

Служба охраны природы (DAP) в сотрудничестве с Государственной службой леса (VMD) планирует отлов енота (об этом мы писали здесь), замеченного в апреле в Латгалии. Как сообщила агентству LETA старший специалист по коммуникации DAP Илзе Рейника, целью отлова является недопущение свободного передвижения животного в дикой природе, чтобы сохранить биоразнообразие Латвии.

Порядок действий в случае обнаружения инвазивного вида, ранее не встречавшегося в стране, установлен Европарламентом. В соответствии с ним DAP и VMD организуют мероприятия по раннему искоренению вида. Поскольку енот внесен в список животных, на которых разрешена охота, полномочия в этой области принадлежат VMD.

До сих пор в дикой природе Латвии енот был зафиксирован лишь однажды — это было несколько лет назад в Риге.

По словам экспертов DAP, енот (Procyon lotor) – животное родом из Северной Америки, – прекрасно адаптируется к разным условиям обитания, но предпочитает жить рядом с водоемами. Он всеяден, умеет охотиться на суше, в воде и даже на деревьях, что делает его более универсальным хищником по сравнению с местными видами. Животное может переносить до 12 различных патогенов и опасных паразитов, представляющих угрозу как для животных, так и для людей.

Сообщается, что распространение инвазивных видов на территории Латвии остается серьезной проблемой. Чужеродные растения и животные, не характерные для местной природы, быстро размножаются, вытесняют местные виды, нарушают экосистемы, наносят экономический ущерб и могут представлять угрозу для здоровья человека.

DAP призывает жителей быть внимательными и сообщать о случаях обнаружения инвазивных видов на портале invazivs.lv.

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