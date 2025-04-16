Все не так плохо: Ашераденс признает возможный недобор по налогам, но хвалит финансовое положение страны

"Первый квартал показал удивительно хорошие результаты", - сказал министр финансов, сообщив, что налогов было собрано на 47 млн евро или более чем на 1% больше, чем планировалось.

В то же время он с осторожностью прогнозировал поступления налогов в целом за год, отметив, что они могут быть примерно на 170 млн евро или на 1% меньше плана.

По словам Ашераденса, снижение налогов на рабочую силу в прошлом году привело к росту внутреннего потребления, постепенно начали улучшаться и показатели экспорта, однако заявления администрации США "вызвали огромную бурю в мировой экономике".

Отвечая на вопрос о текущем финансовом положении государства, министр оценил его как хорошее. Также он упомянул, что в прошлом году планировался дефицит бюджета в размере 2,6% от валового внутреннего продукта (ВВП), но завершился год с дефицитом в размере 2,1% от ВВП.

По данным Министерства финансов, за первые два месяца 2025 года налоговые поступления составили 2,589 млрд евро, что на 66,3 млн евро или 2,6% больше, чем планировалось.