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Вручены награды «Большой Кристап»

© LETA 5 февраля, 2025 09:45

История и культура 0 комментариев

Лауреатом национальной кинопремии "Большой Кристап" ("Lielais Kristaps") и лучшим полнометражным фильмом прошлого года признана работа режиссера Дависа Симаниса "Молчание Марии", а лавры лучшего анимационного фильма достались фильму "Поток" режиссера Гинтса Зилбалодиса.

Симанис за фильм "Молчание Марии" также удостоился звания лучшего режиссера игрового фильма. Фильм был оценен и в других категориях.

"Поток" тоже награжден в нескольких категориях. Зилбалодису присужден "Большой Кристап" как лучшему режиссеру анимационного фильма, в категории "Лучший звукорежиссер" награжден Гурваль Койк-Галлас, в категории "Лучший композитор" - Зилбалодис и Рихард Залюпе, а в категории "Лучший сценарист" - Зилбалодис и Матис Кажа.

Лучшим полнометражным документальным фильмом признана работа режиссеров Антры Цилински и Анны Видулеи "Гончар о Гончаре".

Лучшим короткометражным игровым фильмом признан фильм режиссера Яниса Абеле "Зов пустоты", лучшим короткометражным документальным фильмом - "Код Латвии. Глазами ребенка" режиссера Герды Йиргены, а награда за лучший многосерийный фильм присуждена фильму режиссера Андрея Экиса "Бунт".

В категории "Лучший дебютный фильм" премию получила работа режиссера Агнесе Лайзане "Мои 80 весен", а лучшим студенческим фильмом признана "Луна" режиссера Аманды Гринберги.

"Большой Кристап" за лучшую мужскую роль достался Андрису Кейшсу за работу в фильме "Затронутые вечностью", а лучшей актрисой признана Ольга Шепицка-Слапьюма за роль в фильме "Молчание Марии".

Награду за пожизненный вклад в киноискусство получил Петерис Крылов.

Лауреатов "Большого Кристапа" во вторник чествовали в театре "Дайлес".

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Комментарии (0) 5 реакций
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