«Времени нет!» Правительство либо берется за работу, либо должно уйти: президент Латвии

По его мнению, в течение ближайших двух-трех дней необходимо окончательно сформировать правительство и согласовать программу действий, поскольку "времени на дискуссии сейчас нет".

Ринкевич считает, что существуют три четких приоритета: оборона и безопасность, демография, а также снижение уровня бюрократии, что правительство ранее обещало, но пока не выполнило.

"У правительства есть шанс доказать свою состоятельность, если оно сможет сформироваться в полном составе. Если этого не произойдет, общественное мнение будет однозначным, и последуют соответствующие выводы", – заявил политик.

Президент подчеркнул, что либо правительство берется за работу, либо должно уступить место другим. Он признал, что его слова могут звучать резко, но общество оценит работу эффективного правительства, которое принимает ответственные решения. При этом Ринкевич выразил беспокойство по поводу хрупкого большинства коалиции Силини в Сейме.

Президент отметил, что правительство подотчетно Сейму, а не президенту, и что он не может выполнять работу парламента и Кабинета министров.