Вот это удача! Латвиец выиграл в лотерею приличную сумму денег и новенький дом

Выигрыш состоит из денежной суммы 298 892,49 евро и дома в скандинавском стиле стоимостью 327 314,85 евро. Представители "Latvijas Loto" отмечают, что это самый крупный выигрыш в истории Латвии, полученный с лотерейным билетом "SuperBingo", а также пятый по величине выигрыш за всю историю "Latvijas Loto".

Ранее сообщалось, что в 2023 году "Latvijas Loto" достигла оборота в 92,145 миллиона евро, что на 16,3% больше, чем в предыдущем году. Прибыль компании выросла на 4,1% и составила 13,792 миллиона евро.

"Latvijas Loto" была зарегистрирована в июле 1992 года, а ее уставный капитал составляет 1,4 миллиона евро. Компания полностью принадлежит государству и является единственной, имеющей право организовывать национальные розыгрыши и лотереи.