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Воскресенье будет самым солнечным и самым холодным днем недели

© LETA 7 февраля, 2025 08:36

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В ближайшие дни в Латвии установится преимущественно сухая и холодная погода, временами будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Самым солнечным и холодным днем недели станет воскресенье. В субботу небо будет преимущественно облачным, местами пройдет небольшой снег, а в воскресенье ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Атмосферное давление немного понизится, но останется высоким.

Максимальная температура воздуха в середине дня составит +2...-3 градуса. Самые низкие температуры ожидаются в воскресенье утром и вечером в Латгале и Видземе - местами около -10 градусов.

Поскольку среднесуточная температура опустится ниже нуля, в Риге и Курземе с двухмесячным опозданием начнется метеорологическая зима.

На следующей неделе погода будет преимущественно сухой, с легким ветром и температурой от нуля до -10 градусов.
 

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Минюст США распустил группу по конфискации активов РФ

Мир 09:27

Мир 0 комментариев

Минюст США прекращает деятельность сформированной администрацией экс-президента страны Джо Байдена оперативной группы KleptoCapture, занимавшейся выявлением и арестом активов состоятельных российских бизнесменов, на которых были наложены санкции в связи с войной в Украине. Об этом в среду, 6 февраля, сообщило агентство Bloombergсо ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди.

Минюст США прекращает деятельность сформированной администрацией экс-президента страны Джо Байдена оперативной группы KleptoCapture, занимавшейся выявлением и арестом активов состоятельных российских бизнесменов, на которых были наложены санкции в связи с войной в Украине. Об этом в среду, 6 февраля, сообщило агентство Bloombergсо ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди.

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История и культура 09:25

История и культура 0 комментариев

В интервью одной латышской газете местный поэт так рассказывал о своем детстве и юности, которые прошли в рижском микрорайоне Вецмилгравис в конце 1950-х. Вот фрагмент: «…старый Вецмилгравис снесли, включая мой дом, понастроили многоэтажек и нас расселили потом по разным микрорайонам. Генплан и был задуман так, чтобы старожилы Вецмилгрависа не собрались опять в одно и то же место. Это был явно национальный район – по-русски там никто не говорил…» Вот как?

В интервью одной латышской газете местный поэт так рассказывал о своем детстве и юности, которые прошли в рижском микрорайоне Вецмилгравис в конце 1950-х. Вот фрагмент: «…старый Вецмилгравис снесли, включая мой дом, понастроили многоэтажек и нас расселили потом по разным микрорайонам. Генплан и был задуман так, чтобы старожилы Вецмилгрависа не собрались опять в одно и то же место. Это был явно национальный район – по-русски там никто не говорил…» Вот как?

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Важно 09:25

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Для настроения 09:17

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Согласно новому международному протоколу, нарушителей на борту самолетов можно будет привлекать к ответственности независимо от того, в воздушном пространстве какой страны было совершено нарушение.
Теперь пассажиров, нарушающих правила, будут наказывать в стране, где самолет совершил посадку. Ранее ответственность могла быть возложена только на тех, кто совершал правонарушения в воздушном пространстве Латвии, пишут mixnews.lv.

Читать