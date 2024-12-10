Волшебство Рождества в Вентспилсе Вентспилс Редакция PRESS 10 декабря, 2024 11:13 Вентспилс

В конце ноября Вентспилс превращается в город света и праздничного волшебства, где каждый желающий может насладиться широким спектром развлечений: праздничными ярмарками, приключениями в Домике гномов, творческими занятиями в структурных подразделениях музея, Рождеством Мазбанитиса в Приморском музее под открытым небом и другими событиями. А с помощью рождественского путеводителя можно увидеть праздничное убранство города. Одним из самых великолепных объектов праздника является научный центр VIZIUM, который приглашает познакомиться с волшебным «Чудесным лесом», поучаствовать в творческих мастер-классах и IT-мероприятиях, а также насладиться праздничными мероприятиями в душевной и семейной атмосфере, создавая особые рождественские воспоминания!

Сверкающие огни и рождественский путеводитель

После праздничной церемонии зажжения главной елки города 30 ноября - с обширной концертной программой и рынком, - весь Вентспилс засиял яркими огнями. Елка, гордо стоящая в самом сердце города и украшенная музыкальными световыми декорами, создает настоящее праздничное настроение. Впрочем, рождественскими украшениями радует взор буквально весь город - от сверкающих падающих звезд на площади Яунпилсетас до фигур знаков зодиака в Детском городке и светящихся зонтиков на аллее Лайкраксту. Чтобы ни одно праздничное чудо не осталось незамеченным, для любителей пеших прогулок создан путеводитель Ziemassvētku gaismām pa pēdām ("По следам рождественских огней"). Он поможет найти 9 великолепно наряженных елок и самые красивые украшения города, а кроме того доступен для скачивания по адресу: visitventspils.com, а также в печатном формате в Туристическом информационном центре (ул. Дарзу, 6) и других туристических объектах.

Домик гномов приглашает к приключениям

В декабре для желающих проникнуться праздничным настроением открывает двери Домик гномов! В течение декабря каждую субботу и воскресенье с 12.00 до 18.00, а также по предварительной заявке и в другое время посетители смогут принять участие в экскурсиях с гномом Чиекурсом, попеть, поиграть в игры, послушать истории гномов и посмотреть выставку «Что веселые Деды Морозы делают летом и...?». Кроме того, предусмотрена возможность забронировать "Гнома на час", позвонив по тел. +371 22163858.

Рождественская магия в научном центре VIZIUM

До 6 января на террасе VIZIUM можно побывать в «Чудесном лесу», который особенно завораживает по вечерам, когда весь сияет огнями. Те, кто хочет организовать специальное праздничное мероприятие, имеют возможность принять участие в празднике с гномами VIZIUM, предварительно зарегистрировавшись здесь.

В свою очередь, для шестилеток, учащихся 1-4-х классов VIZIUM предлагает зимнюю IT-школу «Карнавал», которая пройдет 27-28 декабря и 2-3 января. Занятия будут проходить с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, что позволит детям овладеть увлекательными навыками и проникнуться праздничным настроением.

Чтобы порадовать семьи с детьми, 27 декабря с 16.00 до 19.00 VIZIUM проводит специальное мероприятие «Случилось чудо!». С 16.00 до 17.00 будет создаваться цифровая поздравительная открытка (с предварительной записью здесь). А с 17.00 до 19.00 пройдут веселые творческие занятия в «Чудесном лесу» VIZIUM вместе с гномами (предварительная запись не требуется).

Рождество на Вентспилсской ярмарке

Во время Рождества на Вентспилсской ярмарке пройдут праздничные мероприятия, дарящие радость и создающие праздничное настроение.

20 декабря с 16.00 до 19.00 будет работать вечерний предрождественский базарчик, где спешащие посетители смогут приобрести подарки и угощение. В свою очередь, 21 декабря с 8.00 до 15.00 будет проходить рождественская ярмарка, которая порадует веселыми мероприятиями с Санта-Клаусом и гномами, превратив шопинг в приятное и незабываемое приключение.

Рождество Мазбанитиса в Приморском музее под открытым небом

25 декабря с 11.00 до 16.00 в Приморском музее под открытым небом состоится Рождество Мазбанитиса – традиция, которая радует уже более 20 лет. Купив билет в музей, посетители смогут бесплатно покататься на празднично украшенном Мазбанитисе, принять участие в творческих мастерских, познакомиться с традициями зимнего солнцестояния и согреться теплым чаем с угощениями. Кроме того, можно будет также посмотреть новую экспозицию музея.

Создайте незабываемое Рождество вместе с Вентспилсским музеем!

Вентспилсский музей приглашает группы школьников, дошкольников и взрослых на специальные рождественские занятия.

* В Доме ремесел – увлекательная игра, во время которой участники, выполняя задания, будут создавать веселые рисунки снеговика.

* В замке Ливонского ордена - творческая мастерская «Белый пейзаж» по созданию художественных миниатюр для праздничной елки замка.

* В музее Херберта Дорбе - занятие «Стихотворение под елочкой», на котором дети познакомятся с поэзией и проникнутся рождественским настроением.

* В Приморском музее под открытым небом - мастерская рождественских традиций, где можно будет поучаствовать в шествии ряженых, петь и играть в латышские игры.

Чтобы записаться на занятия, свяжитесь с музейными педагогами здесь.

Встреча Нового года

31 декабря в Вентспилсе на площади Лиела горожан и гостей города ждет великолепная программа празднования Нового года!

В 23.30 на сцену выйдут группа Coco Orchestra и певец Эрвинс Раминьш. Вместе с замечательными музыкантами мы насладимся программой всемирно известных хитов, которая создаст незабываемую праздничную атмосферу.

Примерно в 00.30 мэр Вентспилса обратится ко всем присутствующим с новогодними пожеланиями. По традиции в 00.33.44 по вентспилсскому времени небо над городом озарится грандиозным фейерверком.

Мы приглашаем всех присоединиться к этому особенному событию, чтобы вместе создать прекрасные воспоминания и встретить 2025 год с музыкой и яркими огнями!

Декабрьские мероприятия в Вентспилсе

С разнообразными мероприятиями в Вентспилсе и крае, а также с часами работы туристических объектов приглашаем ознакомиться на домашней странице visitventspils.com.

Насладитесь самым прекрасным праздником года в сверкающем Вентспилсе!