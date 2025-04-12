Война изменила Зеленского. Но теперь ему необходима новая трансформация

Справедливо это утверждение или нет, Зеленскому удалось привлечь и сохранить внимание к своей стране и убедить союзников предоставить военную помощь. Его роль в том, как Украина ведет войну, без сомнения, стала ключевой.

Трансформация Зеленского из популярного комика в президента военного времени восходит к 2022 году, когда он решил остаться в Киеве, несмотря на приближение российских военных. Это решение означало: Украина будет защищать себя — что и происходит по сей день.

Теперь он выглядит более авторитетным, возможно, закаленным в бою человеком, которого в какой-то мере сформировала его усилившаяся изоляция на мировой арене.

Но из-за непредсказуемости, которую принес второй срок Трампа, и не в последнюю очередь из-за перепалки президентов в Овальном кабинете в феврале, Зеленскому, возможно, необходима новая трансформация.

С политической точки зрения, война в Украине — это больше не история про агрессора и его жертву. Теперь задача усложняется тем, что Зеленскому нужно показывать свое стремление к миру, в то же время защищая интересы своей страны.

Но сможет ли человек, привыкший к авторитету дома и влиянию за границей, «переродиться» во второй раз и подстроиться под дипломатию времен Трампа? Или он решит, что лучший способ защитить Украину — это немного уступить?

«Очень умный и расчетливый»

В четверг 10 апреля «коалиция желающих» — группа стран, которые пообещали поддерживать Украину, — встречается в штаб-квартире НАТО. Америки среди них нет.

До второго срока Трампа Зеленский успешно лоббировал интересы Украины и получал западную поддержку. Он просил системы ПВО, ракеты и истребители. Хотя некоторые страны, вроде Германии, колебались, опасаясь эскалации конфликта, в итоге они поддавались на его уговоры.

Посыл Зеленского был жестким, и ему удавалось заручиться поддержкой.

«Зеленский вел себя очень умно и расчетливо в первые дни войны», — говорит Эд Арнольд из Королевского объединенного института оборонных исследований.

Решение Зеленского поехать на конференцию по безопасности в Мюнхене за две недели до начала войны, несмотря на предупреждения о возможной угрозе его безопасности, было определяющим, полагает Арнольд.

«Это сделало поддержку Украины более личным вопросом для тех, кто присутствовал на конференции».

Сергей Лещенко, внештатный советник главы офиса президента Украины, объясняет: «Мы должны были быть на виду у мира. Если общественное мнение на стороне Украины, то шанс получить поддержку у мирового сообщества возрастает».

Лещенко обращает внимание на ежедневные видеообращения Зеленского, которые тот записывал с самого начала войны. «Быть настолько открытым — это непривычно».

Победа Украины в битве за Киев закрепила фигуру Зеленского как символ выживания страны — и усилила позицию президента, когда он просил западных союзников продолжить военную помощь.

В 2022 году Зеленский смог показать, насколько важны поставки от союзников, когда некоторые украинские территории, в том числе Херсон, были освобождены. Поначалу его сотрудничество с европейскими союзниками было успешным.

«Они заинтересованы лично в Зеленском и в Украине, — говорит Арнольд. — С начала войны в Великобритании сменилось четыре премьер-министра… и все они подписали новые декларации с Украиной, опять же, благодаря Зеленскому».

«Ему удалось справиться с переменами в национальной политике европейских стран».

Но когда Украине не удалось добиться дальнейших успехов на боле боя, посыл Зеленского не изменился. Вскоре стало ясно, что это навредило его позиции.

К примеру, когда контрнаступление Украины летом 2023 года провалилось, влиятельное меньшинство республиканцев в США стало сомневаться в целесообразности поддержки Киева, и в некоторых кругах призывы о помощи стали игнорироваться.

Глава направления «Региональная безопасность — исследование конфликтов» киевского фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина полагает, что в этом отчасти виноват Зеленский.

«Он и его ближайшее окружения следовали логике, что в разговорах с партнерами надо быть требовательными и продвигать идею, что Украине попросту что-то нужно. Это работало очень хорошо в 2022 году, но в 2023 году такой подход перестал работать с США и не только», — полагает она.

«Зеленский не адаптировал свой дипломатический стиль достаточно быстро».

«Зеленский никогда не был дипломатом»

Все поменялось для Украины 27 сентября 2024 года в лобби отеля в Нью-Йорке. На этот раз движущей силой были не российские войска, а политическая реинкарнация самого могущественного союзника Украины — США.

В этот день, когда до выборов президента США оставалось чуть больше месяца, Зеленский в последний момент встретился с Трампом в Trump Tower.

Напряжение между ними возросло перед этой встречей: несколькими днями ранее Зеленский заявил, что Трамп «на самом деле не знает, как закончить войну». Перед этим американский политик пообещал разрешить конфликт «за один день».

Зеленский и Трамп, выйдя со встречи, выглядели неловко.

Несмотря на то, что они заявили об «общем видении» и желании окончить войну, язык тела свидетельствовал об отсутствии пресловутой «химии» между политиками.

В следующий раз Зеленский и Трамп встретятся только спустя пять месяцев в Овальном кабинете. Их — теперь уже знаменитая — встреча станет дипломатической катастрофой для Киева.

«Он должен был понравиться Трампу», — говорит Вадим Пристайко, который присутствовал при первой встрече политиков после победы Зеленского на выборах в 2019 году.

«Зеленский видел в Трампе более-менее себя, медийного человека, который пошел в политику, который был против истеблишмента», — говорит он.

Пристайко был послом Украины в Великобритании, пока его не уволили в 2023 году. Киев официально не стал объяснять отставку дипломата, но она произошла вскоре после того, как Пристайко раскритиковал ответ Зеленского на упреки в недостаточной благодарности за британскую военную помощь. Пристайко сказал тогда, что в ответе президента было «немного сарказма», что, по его мнению, было «не совсем здоровым».

«Зеленский никогда не был дипломатом, — добавляет Пристайко. — Он никогда не был типичным политическим лидером, который целует младенцев и пожимает руки».

«Американские горки» в отношениях

«Отношения с Трампом — это такие американские горки», — говорит директор центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Иногда это конструктивное сотрудничество, а затем внезапно возникает какой-то кризис».

А потом началась их война слов. Трамп обвинил Зеленского в развязывании войны и назвал его «диктатором», а украинский президент в ответ заявил, что его американский коллега «живет в мире российской дезинформации».

Фесенко полагает, что Зеленский постоянно меняет свою тактику, чтобы установить рабочие отношения с Вашингтоном, но Мария Золкина считает, что проблемы — гораздо глубже.

«Это треугольник — администрация президента США, Кремль и Киев, — говорит она. — Украина считается самой слабой стороной этого треугольника. Для Трампа Зеленский находится в другой весовой категории, и в этом и заключается проблема».

Печально известная встреча в Овальном кабинете с Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом — это первый раз, когда я наблюдал, как Зеленский будто бы оказался на грани своих политических возможностей, когда его обвинили в «недостаточной благодарности» и «заигрывании с третьей мировой войной».

Его защитная поза, его скрещенные руки, все это казалось новым.

Зеленский всегда выглядел комфортно, принимая или посещая лидеров других стран. Он чувствует себя непринужденно на сцене и зачастую вставляет уместные шутки — но в этот раз все было иначе.

Договор о минералах, в котором Зеленский изначально предложил обменять часть украинских ресурсов на продолжение военной поддержки, так и не был подписан. Предложенный после этого вариант договора уже намного менее выгоден Киеву.

США ненадолго приостановили военную помощь Украине и передачу разведданных, чтобы заставить Киев плясать под их дудку.

Но официальная точка зрения у некоторых заключается в том, что встреча в Овальном кабинете не была катастрофической.

«Никто не воспринял это как конец чего-то, — утверждает замглавы офиса президента Игорь Брусило, который вместе с Зеленским был в Белом доме. — Мы обсудили, как двигаться дальше. Это не было катастрофой».

Когда советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сказал им, что встреча завершена, «мы пожали плечами и решили вернуться в отель», вспоминает Брусило.

Какими бы на самом деле ни были отношения за закрытыми дверями, с тех пор Зеленский дал понять, что он готов быть более гибким. Говорят, что европейские союзники убедили его принять более смиренный тон, потому что жестокая правда заключается в том, что и Европе, и Украине США необходимы для борьбы с российской агрессией.

Но некоторые считают, что Зеленскому нужно проявить еще больше гибкости.

«Добиться гибкости от Зеленского очень трудно»

«Война меняет всех, она в каком-то смысле изменила всех нас. Но я не думаю, что Зеленский изменился принципиально — к лучшему это или к худшему», — говорит профессор сравнительной и украинской политики университета Манчестера Ольга Онуч.

«Очевидно, что некоторые решили, что вести переговоры с Зеленским сложно. Почему? Потому что он придерживается своих красных линий».

Брусило соглашается. «Добиться гибкости от Зеленского очень трудно, — говорит он. — Это как с пружиной — чем больше ты на нее давишь, тем больше сопротивление».

И тем не менее за каждой политической или дипломатической атакой на Украину следует рост политического единства в стране. Перепалка в Овальном кабинете — не исключение: рейтинг популярности Зеленского вырос примерно до 70%.

«Зеленский очень влиятелен, и его авторитет построен на нем самом и определенном круге людей», — полагает Золкина.

Интересно, что украинцы сплотились в поддержку Зеленского после инцидента в Овальном кабинете, как будто бы это была прямая атака на украинскую государственность, говорит глава Украинского форума британского центра Chatham House Орыся Луцевич.

«Народ поддерживает его, те идеи, которые он представляет, и то, как он себя ведет».

Пристайко полагает, что если американцы хотели заменить Зеленского на посту президента, они «выстрелили себе в ногу, потому что он может влегкую быть переизбран».

Некоторые эксперты, например Золкина, не разделяют этой уверенности. «Я не думаю, что он понимает, что всплеск поддержки — это прямая реакция на поведение Трампа, а не на личную позицию Зеленского», — говорит она.

«У него весьма сильные политические амбиции на счет второго срока, и он весьма эгоцентричен в политическом смысле, как и все лидеры на таком уровне».

Онуч не думает, что Зеленского мотивирует исключительно стремление к политической власти. «[Он] намного более осторожный, продуманно и тактически действующий политический деятель, чем люди о нем думают».

Тем не менее представить себе второй срок Зеленского может быть непросто, хотя бы из-за требований этой работы. Даже послевоенные проблемы будут значительными.

Арнольд полагает, что пока что изнуренный Зеленский не захочет баллотироваться на второй срок — и что, возможно, он захочет отойти с переднего края политики.

Что касается ближайшего будущего, Зеленский не может позволить себе повторения эпизода в Овальном кабинете. Так что, учитывая любовь Трампа к гольфу, сыграет ли президент Украины когда-нибудь с ним партию?

«Он быстро учится, — говорит Брусило. — Если будет нужно играть в гольф, я уверен, он справится».