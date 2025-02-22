Внимание: местами возможен гололед, дождь и снег

Кое-где, в основном на севере страны, ожидается гололед, так как на дорогах образуется обледенение.

Ближе к вечеру небо прояснится.

Будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер, на побережье - чуть более сильный.

Максимальная температура воздуха - от +2 до -2 градусов, в восточных районах - до -2...-4 градусов.

В Риге в субботу также ожидаются небольшие осадки, возможен гололед. Вечером небо начнет проясняться. Будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер, температура воздуха повысится до 0...-2 градусов.