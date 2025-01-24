Вильнюс сорвал с Риги лавры крупнейшего города Балтии

«Литовские статистические данные показывают, что в 2025-м Вильнюс будет иметь население в 607 404 человека, на 5 тысяч больше, чем прогнозировалось в прошлом году. Тем временем население Риги в прошлом году составило 605 273», — пишут, в частности, Delfi.lt. Сообщения аналогичного содержания появились на многочисленных литовских порталах.

Население Риги последовательно сокращается практически непрерывно уже много лет подряд. Единственным исключением стал 2022-й, когда число рижан выросло на неполные 4 тысячи — видимо, за счет беженцев из Украины. Впрочем, за 2023-й оно уменьшилось на 4 с лишним тысячи. В 2015 год столица вошла с населением в 641 тысячу, в 2005-й — 712 тысяч, в 1995-й — 825 тысяч. Максимума численность рижан достигала в 1989 году: 911 тысяч человек. Таким образом, с тех пор официальное население уменьшилось на треть.

Вильнюс за это же время в основном становился, напротив, более людным. Так, в 2001 году его население составляло 554 тыс., в 2011-м, после кризиса — 536 тыс., в 2021-м — 556 тысяч.