Ветрено и сыро: погода во вторник

Ветер западный, юго-западный будет дуть порывами со скоростью до 11-16 метров в секунду, утром на побережье - до 18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +1 градуса на юге Латгалии до +6 градусов на побережье Курземе.

Погода в Риге пасмурная и туманная, иногда будет моросить дождь. При умеренном западном, юго-западном ветре воздух прогреется до +4..+5 градусов.

На севере Латвии расположился циклон, а на юге – антициклон. Атмосферное давление на уровне моря от 1013 гектопаскалей в Северном Видземе до 1021 гектопаскалей в юго-западном Курземе.