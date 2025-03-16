Весна идет к нам постепенно: снегопады еще будут, но к концу следующей недели потеплеет

В понедельник погодные услвоия в Латвии будет определять восточный край антициклона, поэтому облачная погода будет чередоваться с прояснениями, количество осадков уменьшится, а температура повысится до 0...+4 градусов.

В ночь на вторник во многих местах ожидаются осадки, преимущественно снег. Водителям надо учесть, что из-за непогоды ухудшится видимость, отдельные участки дорог обледенеют. Минимальная температура воздуха ночью - от -2 до -5 градусов, на побережье - от -1 до +2 градусов. Днем во вторник максимальная температура воздуха на большей части территории страны достигнет +2...+7 градусов, в центральных районах будет немного теплее - до +8 градусов.

Вторая половина недели пройдет преимущественно без осадков, ожидается переменная облачность. Будет дуть западный и юго-западный ветер, от слабого до умеренного, в среду - порывистый. В темное время суток похолодает от 0 до -5 градусов, на побережье будет чуть теплее, а днем воздух прогреется до +5...+11 градусов.

В конце следующей недели погода в Латвии будет переменчивой: на территорию страны придет теплая воздушная масса, температура воздуха повысится, но до этого тепла еще ожидаются осадки в виде дождя и снега.