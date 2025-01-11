Верховный суд США склоняется к запрету TikTok: адвокаты платформы считают это нарушением свободы слова

Слушания в Верховном суде о судьбе TikTok в США продолжались в пятницу примерно два с половиной часа. За это время выступили адвокаты платформы, представители правительства США и создателей контента в TikTok.

В апреле 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий китайского владельца TikTok, ByteDance, продать платформу американской компании или столкнуться с запретом соцсети на территории США с 19 января 2025 года. Компания заявила, что не будет продавать платформу.

Американские чиновники утверждают, что, будучи китайской компанией, TikTok потенциально дает Пекину возможность собирать данные об американцах и влиять на общественное мнение.

В декабре прошлого года апелляционный суд США, состоящий из трех судей, поддержал закон, заявив, что эта мера была оправдана как «часть более широких усилий по противодействию обоснованной угрозе национальной безопасности», исходящей от Пекина.

Решение высшей судебной инстанции США должно быть принято в течение ближайших нескольких дней.

На слушаниях в Верховном суде в пятницу адвокаты, представляющие TikTok и создателей контента, заявили, что запрет платформы будет нарушением свободы слова для более чем 170 миллионов пользователей TikTok в США.

Правительство США вновь напомнило, что без продажи TikTok может быть использован Китаем в качестве инструмента для шпионажа и политических манипуляций. Юрист Министерства юстиции Элизабет Б. Прелогар напомнила суду, что Пекин «в любой момент может использовать TikTok в качестве оружия, чтобы нанести вред США».

В TikTok неоднократно отрицали, что китайская компартия использует компанию для распространения своего влияния и заявляли, что принятый в США закон нарушает права пользователей на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к американской Конституции.

Ноэль Франциско, бывший генеральный прокурор США, выступающий на стороне TikTok, подчеркнул, что запрет на самую популярную у американцев платформу для общения может также открыть окно возможностей и для цензуры. Он настаивал, что «правительство не может ограничивать свободу слова, чтобы защитить нас от самого слова». «Но именно это и делает этот закон от начала и до конца», — заявил он.

Джеффри Л. Фишер, профессор права Стэнфордского университета, представляющий интересы создателей контента, заявил суду, что страна исторически сталкивалась с «идеологическими кампаниями иностранных противников». Однако, по его мнению, в соответствии с Первой поправкой простые идеи не представляют собой угрозу национальной безопасности США.

За время слушаний судьи неоднократно возвращались к вопросам национальной безопасности и свободы слова.

«Должны ли мы игнорировать тот факт, что конечная материнская компания действительно обязана заниматься разведывательной деятельностью для китайского правительства?» — спросил консервативный председатель Верховного суда Джон Робертс выступающего на стороне TikTok Ноэля Франциско.

Судья Бретт Кавано обратил особое внимание на опасения, которые правительство США высказывает по поводу данных, собираемых приложением о своих пользователях, и о том, как эти данные могут быть использованы. «Эти риски кажутся огромной угрозой для будущего страны», — сказал он.