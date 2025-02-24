Ведущие сторонники: страны Балтии и Северной Европы поддержат вступление Украины в НАТО

Как сообщила специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Лилиана Фландере, лидеры стран подчеркнули, что их основным приоритетом является укрепление Украины.

Президенты и премьер-министры осудили незаконное, неспровоцированное и неоправданное полномасштабное военное вторжение России в Украину, подчеркнув, что исход войны окажет значительное и долгосрочное влияние на европейскую и трансатлантическую безопасность.

В заявлении подчеркивается, что страны подтверждают свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Для достижения справедливого и прочного мира Украина и Европа должны участвовать в любых будущих переговорах. Украина должна получить надежные гарантии безопасности, а Европа должна проявить лидерство. Мы работаем со всеми союзниками по НАТО и ЕС для достижения мира через силу", - говорится в заявлении.

Президенты и премьер-министры отмечают, что страны Северной Европы и Балтии являются одними из ведущих сторонников Украины. На сегодняшний день военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине с их стороны превысила 26 млрд евро.

Страны обязуются увеличить поддержку Украине, включая системы противовоздушной обороны и боеприпасы, инвестиции в оборонную промышленность Украины, предоставив оборудование и обучение для подразделения размером с бригаду с возможностью наращивания его потенциала.

"В то же время мы призываем союзников и партнеров оказать Украине еще больше военной поддержки. Мы продолжим оказывать максимальное давление на Россию, в том числе посредством санкций и мер против теневого флота, чтобы сдержать Россию и ее военную машину", - подчеркивается в заявлении, в котором отмечается, что справедливый и устойчивый мир невозможен без обеспечения ответственности за международные преступления России.

Страны подчеркивают свою неизменную поддержку интеграции Украины в ЕС и приветствуют значительный прогресс в проведении реформ, который она продемонстрировала в условиях российской военной агрессии. В заявлении выражается полная поддержка стремлению Украины к членству в ЕС.