Вашингтон свернул программу поиска украинских детей в РФ

Администрация президента США Дональда Трампа сворачивает программу отслеживания принудительно вывезенных в Россию украинских детей, в рамках которой велись их поиски и собирались другие свидетельства предполагаемых преступлений российских войск в Украине. Это решение означает потерю доступа к большим объемам информации, включающих спутниковые снимки и биометрические данные около 30 тысяч украинских детей, похищенных из Украины, пишет в среду, 19 марта, Reuters.

"У нас есть основания полагать, что данные из хранилища были удалены навсегда. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия", - цитирует агентство письмо законодателей-демократов во главе с представителем Огайо Грегом Ландсманом на имя госсекретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента, которое должно быть отправлено 19 марта.

Днем ранее о закрытии инициативы, возглавляемой Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета (Yale HRL), также сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники и документы. По этим данным, сотрудники программы в феврале были проинформированы, что их контракты были расторгнуты Госдепартаментом США.

На сбор информации было затрачено 26 млн долларов

По словам одного из собеседников Reuters, знакомого с программой отслеживания вывезенных в РФ украинских детей, решение администрации США привело к удалению доказательств военных преступлений, на сбор которых было затрачено 26 млн долларов. Это лишь поможет президенту РФ Владимиру Путину, объявленному в розыск Международным уголовным судом (МУС) по обвинению в принудительном вывозе украинских детей в Россию, уверен он.

"Они взяли 26 млн долларов из денег налогоплательщиков США, использованных для сбора данных о военных преступлениях, и выбросили их в измельчитель древесины, включая досье на всех детей", - цитирует его слова агентство.

Целостность хранилища этой информации не гарантирована, даже если финансирование программы возобновится, указывает The Washington Post. Госдепартамент и министерство финансов в ответ на запрос Reuters не прокомментировали эти данные.