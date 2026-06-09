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В Венгрии политики урезали себе зарплаты на 40%, а что же в Латвии?

Редакция PRESS 9 июня, 2026 12:59

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LETA

Депутаты парламента Венгрии поддержали существенное сокращение своих зарплат и отмену нескольких прежних привилегий, сообщает издание Daily News Hungary. Согласно опубликованной информации, базовая зарплата депутатов уменьшится на 40%, а сэкономленные средства планируется направить на нужды государственного бюджета, сообщает TV3.

Медиа сообщает, что инициатором сокращения зарплат стал новый премьер-министр Петер Мадьяр. Он объяснил это необходимостью экономить государственные средства и продемонстрировать уважение к избирателям, пишет RBC-Ukraine.

Согласно принятому решению, базовая зарплата депутатов со следующего месяца снизится примерно до 3690 евро до уплаты налогов. Ранее вознаграждение парламентариев было в несколько раз выше средней зарплаты в стране.

Изменения коснутся не только рядовых депутатов. Сокращение зарплат предусмотрено также для главы правительства, спикера парламента и руководителей парламентских комиссий.

Кроме того, полностью отменяется компенсация расходов на мобильную связь, а также уменьшены пособия на содержание офисов, аренду жилья и содержание сотрудников.

За законопроект проголосовали 189 из 199 депутатов парламента. «Эти решения необходимы, чтобы политики проявили смирение перед избирателями», — цитирует медиа позицию главы правительства.

По оценкам правительства, сэкономленные средства позволят покрывать расходы государственного управления примерно в течение года.

Одновременно премьер-министр заявил о намерении сократить также зарплаты руководителей муниципалитетов, однако эта инициатива уже столкнулась с сопротивлением на местном уровне.

В статье отмечается, что реформы обосновываются необходимостью уменьшить последствия коррупции. Эксперты оценивают, что систематическая коррупция в предыдущие годы могла нанести Венгрии ущерб примерно в 186 миллиардов евро.

Какие зарплаты у латвийских политиков?

Месячная зарплата депутата Сейма в 2026 году составляет 4330 евро до уплаты налогов. Если Латвия последует примеру Венгрии и сократит зарплаты депутатов на 40%, в дальнейшем они будут получать 2598 евро в месяц до уплаты налогов.

Депутаты не получают доплат за участие в заседаниях Сейма или комиссий, а также не получают премий. При этом у них есть право на компенсацию фактических транспортных и жилищных расходов, возникших при исполнении обязанностей депутата.

В то же время месячная зарплата президента страны в этом году установлена в размере 8440 евро до уплаты налогов, зарплата премьер-министра — 8659 евро, а зарплата министров достигает 7670 евро. Соответственно, вознаграждение этих должностных лиц по венгерскому примеру сократилось бы до 5064, 5195 и 4602 евро в месяц до уплаты налогов.

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