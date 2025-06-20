"В опубликованном сегодня отчете ECRI призывает латвийские власти проводить экзамены с учётом личной ситуации, например, возраста и здоровья. Также комиссия рекомендует помогать людям готовиться к этим экзаменам, а не создавать вокруг них страх и напряжение. Кроме того, комиссия подчёркивает, что нельзя разжигать враждебность против русских в Латвии, а наоборот — нужно поддерживать взаимное уважение, объединение и включение всех жителей в общественную жизнь.

Отчет ECRI - это хороший аргумент для второй конституционной жалобы по ВНЖ, поданной в суд 3 июня и возможной последующей жалобы в ЕСПЧ для Сейма, который после летних каникул должен будет что-то предпринять", - написала Кривцова.

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (англ. European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) — коллегиальный орган Совета Европы по мониторингу расизма, ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости с точки зрения защиты прав человека и в свете ЕКПЧ. Основные формы работы — составление периодических докладов по странам-участницам СЕ, принятие общеполитических рекомендаций, распространение примеров успешной борьбы с расизмом и нетерпимостью.