«Будет другим наука!» В США продвигают инициативу исключить Латвию из НАТО

На сей раз внимание привлекла инициатива, связанная с нашей страной, которую продвигает Рэнди Хейс, пишет La.lv. Рэнди намерен добиться того, чтобы Латвию «вышвырнули» из НАТО. Каковы его аргументы?

Есть исчерпывающее обоснование, в котором он объясняет свое намерение и почему оно важно. Прежде всего, он ссылается на необходимость продемонстрировать всему миру силу Трампа и великого государства: «Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Американская нация - величайшая в мире, но в нынешней геополитической ситуации нам, к сожалению, приходится это доказывать. Слова великого главы государства не должны быть пустыми словами. Не так давно наш президент заявил, что каждая страна-член НАТО должна выделять 5 % своего бюджета на оборонные расходы».

Рэнди призывает соотечественников подписать его петицию, потому что, по его мнению, исключение Латвии из НАТО станет уроком для других членов НАТО, так как «все должны понять, что 5% - это не 4% и не 4,5%. Пять - это пять». Рэнди убежден, что безопасность НАТО не должна быть поставлена под угрозу из-за того, что «кто-то долго вытирает нос».

Он также объясняет, почему считает, что Латвию следует исключить из НАТО: «Если кто-то нападет на Латвийскую Республику, соседние страны помогут странам Балтии не из-за 5-й статьи НАТО, а из соображений собственной безопасности». Расположение Латвии между Литвой и Эстонией очень удобно. Таким образом, исключение Латвийской Республики не будет угрожать ее безопасности, но заставит трепетать всех остальных членов НАТО. Тогда они будут прислушиваться к нам, а не просто покорно кивать головой и ничего не делать. Латвия увеличивает свой оборонный бюджет, но пять есть пять. Точно так же, как существует только два пола».

Автор инициативы отмечает, что если эта инициатива получит достаточную поддержку, она будет вынесена на голосование в НАТО. США - глобальная держава, поэтому их голос будет услышан, а Латвия будет исключена.

Однако, как отмечает LA.LV, вчера инициативу подписали 60 человек, а сегодня (в пятницу, 24 января) - 66, то есть за день присоединилось всего 6 новых сторонников, что, вероятно, недостаточно для того, чтобы инициатива вышла за рамки данной конкретной платформы.