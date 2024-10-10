В срочном порядке: Сейма концептуально поддержал обязательное использование э-счетов с 2026 года

Законопроекту присвоен статус срочного.

Поправки установят правовые рамки для подтверждающего документа или счета-фактуры, выставляемого получателю товаров или услуг для оплаты. Предусматривается, что с 1 января 2026 года все зарегистрированные в Латвии компании будут обязаны использовать структурированный электронный счет-фактуру (e-rēķins) в качестве подтверждающего документа для оплаты товаров или услуг.

Кроме того, переходные положения предусматривают, что с 1 января 2025 года счет-фактура, выставленный бюджетному учреждению компанией, зарегистрированной в Латвии, должен быть представлен в виде э-счета. Такое решение предусмотрено законопроектом для того, чтобы способствовать эффективному выполнению функций государственного сектора и обеспечить возможную автоматизацию функций. В то же время это позволит упростить оцифровку бухгалтерских процессов, в том числе в контексте создания Единого центра обслуживания в государственном управлении.

Для определения процедур электронного выставления счетов, включая технические пути обмена данными, способы доставки и получения, необходимые корректировки электронного адреса и другие технические аспекты электронного выставления счетов, Закон делегирует Кабинету министров (КМ) до 1 июля 2025 года издать нормативные акты, которые определят процедуры электронного выставления счетов.