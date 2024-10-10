Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 10. Октября Завтра: Arvis, Arvids, Druvis

В срочном порядке: Сейма концептуально поддержал обязательное использование э-счетов с 2026 года

Редакция PRESS 10 октября, 2024 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг Сейм одобрил в первом чтении поправки к Закону о бухгалтерском учете, которые делают обязательным использование электронных счетов-фактур с 1 января 2026 года.

Законопроекту присвоен статус срочного.

Поправки установят правовые рамки для подтверждающего документа или счета-фактуры, выставляемого получателю товаров или услуг для оплаты. Предусматривается, что с 1 января 2026 года все зарегистрированные в Латвии компании будут обязаны использовать структурированный электронный счет-фактуру (e-rēķins) в качестве подтверждающего документа для оплаты товаров или услуг.

Кроме того, переходные положения предусматривают, что с 1 января 2025 года счет-фактура, выставленный бюджетному учреждению компанией, зарегистрированной в Латвии, должен быть представлен в виде э-счета. Такое решение предусмотрено законопроектом для того, чтобы способствовать эффективному выполнению функций государственного сектора и обеспечить возможную автоматизацию функций. В то же время это позволит упростить оцифровку бухгалтерских процессов, в том числе в контексте создания Единого центра обслуживания в государственном управлении.

Для определения процедур электронного выставления счетов, включая технические пути обмена данными, способы доставки и получения, необходимые корректировки электронного адреса и другие технические аспекты электронного выставления счетов, Закон делегирует Кабинету министров (КМ) до 1 июля 2025 года издать нормативные акты, которые определят процедуры электронного выставления счетов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Движется на грузовиках. Это реальность!» Пуце придумал способ, как сдвинуть экономику с мертвой точки

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

"Нужно понимать, что есть вещи, которые мы можем довольно легко решить используя людей со средними навыками", - заявил бывший министр VARAM Юрис Пуце в программе TV24 “Preses klubs”. В качестве примера он указал на нехватку грузовых автомобилей в Латвии.

"Нужно понимать, что есть вещи, которые мы можем довольно легко решить используя людей со средними навыками", - заявил бывший министр VARAM Юрис Пуце в программе TV24 “Preses klubs”. В качестве примера он указал на нехватку грузовых автомобилей в Латвии.

Читать
Загрузка

Мы не лезем в карман каждого: что глава СГД советует тем, кто получил от её ведомства письма

Новости Латвии 15:49

Новости Латвии 0 комментариев

«Служба государственных доходов видит много данных, но мы не лезем в карман каждого», - заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Байба Шмите-Роке в интервью программе TV24 „Dienas personība ar Veltu Puriņu“, обсуждая вопросы сбора налогов.

«Служба государственных доходов видит много данных, но мы не лезем в карман каждого», - заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Байба Шмите-Роке в интервью программе TV24 „Dienas personība ar Veltu Puriņu“, обсуждая вопросы сбора налогов.

Читать

«Умирайте молодыми, умирайте старыми»: рижане впечатлились призывом на табло в общественном транспорте. ФОТО

Важно 15:41

Важно 0 комментариев

На табло в общественном транспорте Rīgas satiksme появилась несколько шокирующая надпись: "Mirstiet jauni, mirstiet veci, pusmūžiņā nemirstiet! Pusmūžiņā mirušiem gauži raud pakaļā!" («Умирайте молодыми, умирайте старыми, не умирайте в среднем возрасте! Умершим в среднем возрасте придется плакать в хвосте".

На табло в общественном транспорте Rīgas satiksme появилась несколько шокирующая надпись: "Mirstiet jauni, mirstiet veci, pusmūžiņā nemirstiet! Pusmūžiņā mirušiem gauži raud pakaļā!" («Умирайте молодыми, умирайте старыми, не умирайте в среднем возрасте! Умершим в среднем возрасте придется плакать в хвосте".

Читать

Шторм «Кирк» достиг Европы и движется в сторону Балтии (ВИДЕО)

Важно 15:34

Важно 0 комментариев

Шторм достиг Европы, вызвав разрушения в Португалии и Испании. Франция в состоянии повышенной готовности.

Шторм достиг Европы, вызвав разрушения в Португалии и Испании. Франция в состоянии повышенной готовности.

Читать

Пасмурный конец рабочей недели: прогноз погоды на пятницу

Новости Латвии 15:24

Новости Латвии 0 комментариев

Конец рабочей недели будет дождливым, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Конец рабочей недели будет дождливым, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Без свежей рыбы из России: Латвии предлагает запретить ввоз и к себе, и во всей Европе

Важно 15:14

Важно 0 комментариев

Минземледелия отчитался о завозе в Латвию продуктов из России. Оказалось — везем, и много: только рыбы с 2022 года закуплено в РФ на 2 млрд евро. Глава МИД Байба Браже предлагает это запретить, причем на уровне всего Евросоюза.
Странная ситуация с попыткой полного запрета продуктов из РФ продолжается. Уж сколько санкций было на них наложено, сколько удлинялись списки запрещенных товаров, однако российский импорт и ныне там. Точнее — и ныне здесь, отмечает портал Grani.lv.

Минземледелия отчитался о завозе в Латвию продуктов из России. Оказалось — везем, и много: только рыбы с 2022 года закуплено в РФ на 2 млрд евро. Глава МИД Байба Браже предлагает это запретить, причем на уровне всего Евросоюза.
Странная ситуация с попыткой полного запрета продуктов из РФ продолжается. Уж сколько санкций было на них наложено, сколько удлинялись списки запрещенных товаров, однако российский импорт и ныне там. Точнее — и ныне здесь, отмечает портал Grani.lv.

Читать

Ураган «Милтон» ударил по Флориде (ДОПОЛНЕНО)

Мир 15:03

Мир 0 комментариев

Власти сообщают о погибших на восточном побережье Флориды

Власти сообщают о погибших на восточном побережье Флориды

Читать