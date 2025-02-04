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В состав «теневого» флота России входят 230 танкеров из США и ЕС

© Deutsche Welle 4 февраля, 2025 18:33

Мир 0 комментариев

Судоходные компании из США и Европы заработали миллиарды на продажах старых танкеров, которые сейчас входят в состав российского "теневого флота", выяснили немецкие телеканалы NDR и WDR.

В состав российского "теневого флота", экспортирующего нефть из РФ в обход международных санкций, входят 230 танкеров, ранее принадлежавших компаниям из США и Европы. Об этом свидетельствуют результаты расследования международного журналистского консорциума, о котором   сообщили во вторник, 4 февраля, немецкие телеканалы NDR и WDR.

Все эти суда, составляющие более трети "теневого флота" Москвы, были проданы России уже после ее полномасштабного вторжения в Украину, то есть когда цены на бывшие в употреблении танкеры выросли вдвое по сравнению с годом перед началом войны, узнали журналисты.

Миллиардная прибыль от продажи старых танкеров

По этим данным, продажа судов принесла их бывшим владельцам, в том числе немецким, миллиарды евро. С 2022 по 2024 годы в Россию были проданы 11 танкеров, ранее принадлежавших немецким судоходным компаниям, сейчас они являются частью "теневого флота" России. Только на этих сделках владельцы судов заработали около 200 млн евро, отмечается далее.

В частности, в расследовании упоминается продажа танкеров судоходными компаниями Schulte и Chemikalien Seetransport GmbH из Гамбурга, а также Salamon AG из Дортмунда.

Сделки не противозаконны, но сомнительны в плане безопасности и этики

Продажа танкеров в "теневой флот" не является противозаконной, указывают телеканалы. Вместе с тем судовладельцы, заключающие такие сделки, имели четкое представление о том, куда в итоге попадут эти танкеры, уверен эксперт отраслевой службы Lloyds List Intelligence Мишель Бокман.

Ассоциация судовладельцев Германии (VDR) в ответ на запрос журналистов назвала их данные "тревожным развитием событий". Продажа судов должна осуществляться с должной ответственностью, особенно если учитывать геополитическую напряженность, заявили в VDR. Прибыль от продажи танкеров не должна достигаться в ущерб безопасности или этических принципов, подчеркнули представители ассоциации.

"Теневой флот" РФ считается угрозой безопасности

Российский "теневой флот", численность которого оценивается Киевской школой экономики более чем в 650 судов, оказался в центре внимания в 2024 году не только из-за нелегальной транспортировки российской нефти, но и на фоне инцидентов с повреждением инфраструктуры в Балтийском море.

В частности, одно из судов "теневого флота" было заподозрено в умышленном повреждении подводного коммуникационного кабеля Estlink-2 в Финском заливе в конце 2024 года. Поэтому европейские военные, разведслужбы и политики считают российский "теневой" флот существенной угрозой безопасности.

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